Інфлюенсерка пошила спідню білизну з мертвих щурів і шокувала Мережу (фото)

Спідня білизна з тіл щурів

Австралійська таксидермістка та інфлюенсерка Рет Гіззард викликала бурхливу реакцію в соцмережах після запуску незвичної лінійки жіночої спідньої білизни. Вироби створені з таксидермізованих тіл мертвих щурів і продаються в інтернеті приблизно за 100 фунтів стерлінгів (приблизно 5942 грн. — Ред.) за пару.

Про це повідомило видання Daily Star.

Гіззард, яка має понад 20 тисяч підписників у соцмережах, відома своїми незвичайними роботами з використанням таксидермії. Для створення нової колекції вона використала тіла щурів, перетворивши їх на декоративну спідню білизну з мереживними елементами.

Авторка стверджує, що всі тварини для її виробів мають «відповідальне походження». За її словами, щурів постачає спеціалізована ферма на австралійському Саншайн-Кості, яка займається виробництвом замороженого корму для домашніх тварин. Інфлюенсерка наголошує, що обрала саме цього постачальника через його підхід до гуманного поводження з тваринами та дотримання етичних стандартів і вимог біобезпеки.

Водночас Рет Гіззард попереджає, що такі вироби потребують особливого догляду. Вона пояснила, що білизну не можна прати, оскільки вода може пошкодити шкуру та внутрішню частину голови тварини. Якщо виріб усе ж потребує очищення, вона рекомендує обережно протирати його вологою тканиною. Також інфлюенсерка радить використовувати щоденну прокладку, якщо хтось вирішить носити таку білизну.

Попри те, що виріб можна використовувати за прямим призначенням, авторка вважає його насамперед мистецьким об’єктом. Вона рекомендує покупцям зберігати такі речі на вішалці та сприймати їх як елемент колекції або декору.

Поява незвичного товару викликала хвилю критики в інтернеті. Частина користувачів поставила під сумнів заяви про етичність такого виробництва. Один із коментаторів написав, що використання спеціально вирощених тварин для створення спідньої білизни не можна назвати гуманним, а самі вироби він назвав проявом неповаги до мертвих тварин.

У відповідь Рет Гіззард заявила, що все одно купує цих щурів як корм для своїх домашніх тварин, яких у неї вісім. За її словами, саме тому вона шукала постачальника, який би був кращим за інших.

Окрім незвичної спідньої білизни, Гіззард створює й інші вироби з використанням таксидермії, зокрема лампи, запальнички та декоративні предмети.

