Контрабандистку затримали на кордоні через сморід: що вона намагалася перевезти — фото

Реклама

На кордоні між Гонконгом і китайським містом Шеньчжень митники затримали жінку, яка намагалася незаконно перевезти 58 живих черепах, приховавши їх під одягом.

Про це пише Need To Know.

Викрити мандрівницю допоміг різкий неприємний запах, який привернув увагу правоохоронців під час перевірки.

Реклама

Співробітники митниці зупинили жінку, коли вона проходила через «зелений коридор» для пасажирів, які не мають товарів для декларування. Під час огляду вони помітили підозрілі випуклості під її просторою сукнею.

Крім того, митники відчули сильний запах, що ще більше посилило підозри щодо пасажирки.

Під час детальнішої перевірки з’ясувалося, що під сукнею жінка носила колготки, які були прикріплені до її стегон за допомогою скотчу. Саме всередині них і були заховані живі рептилії.

Контрабанда / © Jam Press

Загалом співробітники митниці виявили 58 черепах.

Реклама

Інцидент стався на прикордонному пункті пропуску в порту Венцзіньду. За даними місцевих служб, жінка намагалася потрапити до китайського міста Шеньчжень із Гонконгу.

Після вилучення тварин їх передали на експертизу до Інституту судової експертизи провінції Гуандун. Фахівці встановили, що серед вилучених рептилій було 43 балканські черепахи та 15 червононогих черепах.

Балканська черепаха мешкає в окремих регіонах Європи та внесена Міжнародним союзом охорони природи (IUCN) до категорії вразливих видів.

Червононога черепаха, природний ареал якої охоплює північну частину Південної Америки, наразі не має офіційної оцінки статусу збереження від IUCN.

Реклама

Обидва види включені до Додатку II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). У Китаї вони також вважаються немісцевими видами та потенційно можуть становити загрозу для місцевих екосистем у разі потрапляння до дикої природи.

Після вилучення всіх тварин передали під опіку Управління планування та природних ресурсів міста Шеньчжень.

Наразі матеріали справи передано до підрозділу митних органів з боротьби з контрабандою, який проводить подальше розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, жінка опинилася в лікарні через дивний спосіб крадіжки вина.

Реклама

Новини партнерів