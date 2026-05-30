Відома українська блогерка похрестила 6-місячну доньку та показала подарунки: "Хрестик з діамантами"

Таїнство хрещення доньки Яни Доги Емілії

Реклама

Українська блогерка Яна Дога похрестила доньку Емілію та показала коштовні подарунки від хрещених батьків, серед яких прикраси Cartier і вироби з діамантами.

У родині інфлюенсерки відбулася особлива подія — її донечка Емілія прийняла таїнство хрещення. Дівчинці нещодавно виповнилося шість місяців. Святкування пройшло у колі найближчих людей. Яна поділилася кадрами з важливого дня в соцмережах. Також вона вперше назвала тих, хто став духовними наставниками її доньки. Ними виявилися зіркові друзі родини Богдан Скальницький та Катя Скутельник.

Фото з таїнства хрещення.

«Подарували Еммі її перше Cartier в 6 місяців», — написала блогерка, додавши відмітку хрещеної мами Скутельник.

Реклама

Блогерка показала один із найпомітніших презентів, який маленька Емілія отримала на честь хрестин. Хрещена мама обрала для похресниці ювелірну прикрасу від всесвітньо відомого бренду Cartier. На опублікованому фото можна побачити фірмову червону коробку з витонченими сережками всередині, вартість яких може сягати 100 тисяч гривень.

Не менш розкішним виявився і подарунок від хрещеного батька та його дружини. Для дівчинки вони підготували коштовний хрестик, оздоблений діамантами, який стане для неї пам’ятним оберегом на роки. Ціна такої розкішної прикраси складає від 80 тисяч до 120 тисяч гривень.

«Хрестик з діамантами», — ділиться в історіях блогерка.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Ращука Вікторія Білан без нього похрестила їхнього 7-місячного сина та показала щемливі фото з таїнства.

Реклама

Новини партнерів