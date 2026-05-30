Принц Реза Пахлаві. Фото: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Реклама

У суботу, 30 травня, спадковий принц Ірану Реза Пехлеві, який перебуває у вигнанні, прибув до Одеси для участі в Black Sea Security Forum.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Black Sea Security Forum 2026 — деталі

29 травня в Одесі стартував третій щорічний Black Sea Security Forum — найбільший безпековий форум Чорноморського регіону. Захід зібрав понад 1200 учасників з України, Європи, США та інших країн, серед яких політики, дипломати, військові, експерти та журналісти. Під час форуму обговорюють безпекові, політичні та економічні виклики регіону, а також міжнародну підтримку України в умовах війни. Серед гостей заходу — американські сенатори Річард Блюменталь і Марк Келлі, конгресмен Джим Гаймс, тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс та пастор президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Реклама

Що відомо про спадкового принца Ірану Резу Пахлаві

Реза Пахлаві народився 31 жовтня 1960 року в Тегерані. Він є старшим сином останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві та колишньої імператриці Фаррах Пахлаві. Від 1967 року мав статус спадкоємного принца та вважався наступним претендентом на іранський престол.

Однак після Ісламської революції 1979 року монархію в Ірані було повалено, а родина Пахлаві залишила країну. Після смерті батька 1980 року Реза Пахлаві став головою династії Пахлаві у вигнанні.

Освіту здобував у США, де навчався у Військово-повітряній академії, а також вивчав політичні науки. Нині проживає у Сполучених Штатах.

Реза Пахлаві є одним із найвідоміших опонентів чинної влади Ірану. Він виступає за демократичні зміни в країні та очолює Національну раду Ірану — опозиційну організацію, заборонену в Ісламській Республіці.

Реклама

Нагадаємо, 13 березня спадковий принц Ірану Реза Пехлеві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Новини партнерів