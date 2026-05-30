Як зробити маленький сад просторішим: шість простих рішень для обмеженого простору

Навіть невеликий сад або компактне патіо можуть здаватися просторішими та функціональнішими. Експерти з ландшафтного дизайну радять використовувати вертикальне озеленення, грамотно зонувати територію та обирати меблі й рослини, які не перевантажують простір. Такі прийоми допоможуть створити затишний куточок для відпочинку навіть на обмеженій площі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Однією з поширених проблем маленьких садів є відсутність приватності. Якщо ділянка добре проглядається сусідами, рекомендується встановити високі підняті кашпо вздовж межі саду. Вони додають рослинам висоти та не займають багато корисного простору. Для такого озеленення пропонують використовувати компактні дерева, високі декоративні трави або багаторічні рослини, які допомагають створити природний екран.

Для тих, хто хоче розділити сад на окремі зони, радять використовувати шпалерні перегородки. Вони дозволяють відокремити різні частини ділянки, не перекриваючи світло. Крім того, такі конструкції можуть слугувати опорою для витких рослин. Якщо простір дуже обмежений, окремі зони можна позначити за допомогою різних покриттів, наприклад терасних секцій або вуличних килимів. Додатково візуально розділити територію допоможе освітлення — настінні світильники біля місць для сидіння та підсвічування доріжок чи бордюрів.

Навіть власники патіо без грядок можуть вирощувати фрукти, овочі та зелень. Для цього підходять карликові фруктові дерева у великих контейнерах. Шпалери та огорожі можна використовувати для підтримки ожини й полуниці. Також рекомендується задіювати вертикальний простір — розміщувати трави у багатоярусних кашпо, на драбинах або настінних конструкціях. Для салатного листя, полуниці та томатів підійдуть підвісні кошики й віконні ящики.

Охочим створити атмосферу відпочинку радять звернути увагу на вуличний душ. У матеріалі зазначається, що він допомагає надати саду курортного стилю. Найпростішим варіантом є встановлення зовнішнього крана з гарячою водою та під’єднання душової системи. Водночас варто врахувати питання відведення води, особливо якщо душ використовуватиметься часто або ґрунт погано її поглинає.

Якщо в саду переважають бетон, плитка або гравій, додати більше зелені можна за допомогою великих горщиків. Зазначається, що вони створюють враження більшої кількості рослин і виглядають гармонійніше, ніж багато невеликих горщиків, зібраних в одному місці. Крім того, великі контейнери дають рослинам більше простору для росту.

Для садів неправильної форми або вузьких ділянок пропонується використовувати вбудовані лавки вздовж меж території. Таке рішення допомагає звільнити центральну частину саду та робить пересування ділянкою зручнішим. За бажанням лавки можна доповнити подушками та спинками для облаштування комфортної зони відпочинку просто неба.

