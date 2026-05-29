Бор та йод для томатів, перців і баклажанів: як забезпечити стовідсоткову зав’язь і захистити врожай від стресу

Чим підживити томати, перець

У період бутонізації та цвітіння пасльонових культур кожен городник прагне, щоб кожна квіточка перетворилася на міцний плід. Однак примхи погоди — палюча спека в теплицях або різкі перепади температур і затяжні дощі у відкритому ґрунті — часто призводять до того, що рослини скидають бутони та зав’язь. Ефективно вирішити цю проблему, стимулювати плодоношення та захистити кущі від хвороб допомагає проста, але потужна бакова суміш на основі борної кислоти та йоду.

Цей розчин є універсальним, як стверджують експерти, окрім томатів, його можна і потрібно використовувати для обприскування солодкого перцю, баклажанів, полуниці та будь-яких інших квітучих садово-городніх культур.

Навіщо потрібен бор

Бор — це незамінний мікроелемент у період цвітіння. Він робить пилок життєздатним, стимулює його проростання та суттєво прискорює формування плодів на кожній плодовій кисті. Особливо актуальним застосування бору є в умовах стресу (наприклад, під час спеки у закритому ґрунті теплиць), оскільки він надійно запобігає осипанню бутонів.

Йод виступає в ролі природного антисептика та потужного біостимулятора. Він знищує спори патогенних мікроорганізмів безпосередньо на поверхні листя, створюючи надійний захисний щит від грибкових захворювань (зокрема фітофторозу). Крім того, йод активізує внутрішній обмін речовин і допомагає кущам набагато легше переносити температурні коливання. Окрему обробку йодом проводити не потрібно — його просто додають до планового розчину борної кислоти.

Оскільки бор практично не переміщується всередині рослини від старого листя до нових пагонів, суміш необхідно вносити поетапно — до трьох разів за сезон з інтервалом не менше 10–14 днів:

Першу обробку проводять під час цвітіння першої кисті (закладає основу раннього врожаю).

Другу обробку у період масового цвітіння другої та третьої кистей.

Третю обробку під час розпускання четвертої та п’ятої кистей.

Безпечна норма використання речовини становить 1–2 грами на 10 літрів води. Збільшувати дозування до 5 грамів не рекомендовано, оскільки надлишок бору є токсичним для рослин і може спровокувати серйозні опіки листових пластин.

Приготування базового розчину та правила обробки

Для обробки рослин у теплиці, які вже пройшли всі попередні етапи підживлення (кальцієвою селітрою, комплексними добривами та деревним попелом) і мають здоровий темно-зелений вигляд, готують чисту бакову суміш.

Інгредієнти на 10 літрів води:

Борна кислота — 1 г

Спиртовий розчин йоду — 10–12 крапель

Біоприлипач «Ліпосам» — 1 ковпачок (за відсутності можна замінити 1 столовою ложкою рідкого мила)

Технологія приготування:

Оскільки борна кислота погано розчиняється у холодній воді, відміряний 1 грам порошку (візуально це приблизно чверть або третина чайної ложки) ретельно розводять у невеликій кількості гарячуватої води до повного зникнення кристалів. У теплий борний розчин додають 10–12 крапель йоду і добре перемішують. Отриманий концентрат виливають у відро з водою, туди ж додають прилипач і доводять загальний об’єм рідини до 10 літрів, після чого заправляють обприскувач.

Правила проведення обприскування

Ефективність позакореневого підживлення безпосередньо залежить від чіткого дотримання технології та умов його проведення. Першочерговою вимогою є правильний стан ґрунту під рослинами на момент обробки. Обприскування кущів по сухій землі може спровокувати додатковий стрес, тому процедуру здійснюють виключно по добре зволоженому субстрату, ідеальним варіантом є проведення робіт на наступну добу після планового рясного поливу грядок.

Не менш важливим фактором успіху виступає правильний вибір часу доби. Робочий розчин наносять на рослини пізно ввечері, коли сонце вже зайшло за горизонт. Така тривала нічна пауза дозволяє листовим пластинам максимально повно, рівномірно та без ризику передчасного випаровування увібрати в себе всі корисні мікроелементи.

Сама техніка внесення поживного складу вимагає особливої акуратності та використання правильного обладнання. Садовий оприскувач налаштовують на режим дрібнодисперсного розпилення, щоб створити навколо кущів легкий ефект водяного туману. Під час обробки важливо ретельно покривати кожну гілочку, приділяючи увагу як верхній, так і нижній стороні кожного листка, оскільки саме на зворотному боці розташована велика кількість продихів, через які живлення засвоюється найшвидше.

Окремого алгоритму дій вимагає догляд за теплолюбними перцями та баклажанами, які вирощуються в умовах захищеного ґрунту під спеціальним накриттям. Обприскувати кущі безпосередньо під полотном захисного агроволокна суворо заборонено, оскільки закритий простір створить надмірну вологість і спровокує розвиток гнилей. Для правильного виконання процедури біле покриття повністю знімають з грядок перед початком вечірніх робіт. Рослини обробляють під відкритим небом, що дозволяє залишкам не засвоєної за ніч вологи природним чином вивітритися до ранку. Вже наступного дня, з появою перших променів палючого сонця, захисний матеріал повертають на колишнє місце, щоб надійно уберегти ніжну зелень від можливих сонячних опіків.

Особливості обробки томатів бором у відкритому ґрунті після дощів

Тривалі проливні дощі часто вимивають поживні речовини з ґрунту, через що томати на вулиці можуть набувати хворобливого жовтуватого відтінку. У перезволожений ґрунт неможливо внести підкореневі органічні настої (з кропиви чи пташиного посліду), тому єдиним порятунком стає швидке позакореневе підживлення по листу.

Для цього базовий розчин бору та йоду модифікують, додаючи до нього збалансоване мінеральне добриво.

Склад суміші для екстреної допомоги на відкритих грядках (на 10 л води):

Борна кислота — 1 г

Йод — 10–12 крапель

Комплексне добриво з мікроелементами (наприклад, «Майстер 20-20-20» або аналог) — 10–15 г

Біоприлипач — 1 ковпачок

Таке поєднання забезпечує миттєвий результат. Азот, фосфор і калій у рівних долях засвоюються через листя вже за кілька годин, повертаючи кущам насичений зелений колір і зміцнюючи кореневу систему. Водночас бор і йод допомагають рослинам активно закладати нові генеративні органи навіть за несприятливих, екстремальних погодних умов.

