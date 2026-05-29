Від принцеси Єлизавети до Кейт Міддлон: весільні шлейфи королівських наречених, які вражають
Традиційний чи сучасний весільний шлейф залишається центральним елементом королівського весільного стилю. Ми зібрали для вас весільні образи та шлейфи всесвітньо відомих королівських наречених, які буквально вражають.
Принцеса Діана
Сукня принцеси Діани, створена відповідно до масштабу того, що згодом назвуть «весіллям століття», вирізнялася рекордним шлейфом довжиною 25 футів (7 метрів 62 см) — найдовшою в історії британської королівської родини.
Вона була виготовлена з шовкової тафти кольору слонової кістки дизайнерами Девідом та Елізабет Емануелями.
Дизайнерам довелося навіть виміряти прохід у соборі Святого Павла, щоб переконатися, що шлейф плавно розправлятиметься і матиме гарний вигляд. Не врахували дизайнери лише один момент — проїзд нареченої у кареті. Шлейф її сукні довелося скласти в кілька разів і після того, як Діана вийшла з неї, він мав трохи пом’ятий вигляд. Проте, коли наречена піднялася сходами собору, шлейф ефектно заструмував позаду неї.
Принцеса Єлизавета
Для свого весілля з принцом Філіпом 1947 року принцеса Єлизавета була одягнена в сукню від Нормана Гартнелла з 16-футовим шлейфом (4 метри 88 сантиметрів) із шовкового тюлю.
Шлейф був натхненний картиною Боттічеллі «Весна», багато вишитий срібною ниткою квітковими, пшеничними та зірковими мотивами, що символізують оновлення та відродження у повоєнній Британії.
Принцеса Уельська Кетрін
Кейт Міддлтон йшла до вівтаря у сукні, створеній британською дизайнеркою Сарою Бертон від Alexander McQueen.
Вбрання мало 2,7-метровий шлейф з тюлю кольору слонової кістки, обробленого витонченою мереживною аплікацією, що нагадує квітку, що розпускається. Він був значно коротшим, ніж у принцеси Діани, але ретельно вивірений, щоб доповнити ідеальні лінії силуету весільного вбрання нареченої.
Принцеса Євгенія
Вибравши весільну сукню, принцеса Євгенія виявила особисту індивідуальність. Сукня, створена лондонським дизайнером Пітером Пілотто, вирізнялася вирізом на спині, який доповнював шлейф.
Вибір принцеси Йоркської був навмисним, оскільки вона хотіла в день свого весілля оголити хірургічний шрам на спині після корекції сколіозу, що перетворило шлейф на символ особистої індивідуальності та підтримку людей із цим захворюванням.
Принцеса Шарлін
Весільна сукня принцеси Шарлін від Giorgio Armani Prive відрізнялася шлейфом 4 метри 88 сантиметрів. Сукня нареченої з шовку кольору слонової кістки вирізнялася приголомшливою складністю: шлейф був вишитий більш ніж 40 000 кристалами Swarovski і 20 000 перламутровими краплями, на що знадобилося понад 2500 годин роботи.
Герцогиня Сасекська Меган
Меган Маркл йшла до вівтаря у білому вбранні з вирізом «човник» від британської дизайнерки та креативної директорки французького Модного дому Givenchy Клер Вейт Келлер.
Сукня кольору слонової кістки з не дуже довгим шлейфом, дуже скромна і стримана, лише зі злегка відкритими плечима. У створенні вбрання дизайнерка керувалася двома основними принципами — чистотою та простотою. За бажанням Меган на фаті були вишиті символи 53 країн Співдружності.