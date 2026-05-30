ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 1–7 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 1–7 червня.

Понеділок, 1 червня

День, створений зірками для веселощів і свят. Оскільки в наш час для них не завжди можна знайти привід, треба хоча б шукати хороше в усьому, включно з тими моментами, які на перший погляд можуть видатися негативними. Ми значною мірою впливатимемо на світ, який нас оточує: що більше добра ми бачитимемо довкола себе, то більше його прийде в наше життя. Це також чудовий день — логічно, що він випадає на понеділок — і для того, щоб розпочати втілення в життя нових — масштабних — професійних проєктів, головне — не поспішати, а рухатися до важливих цілей поступово.

Вівтороксереда, 23 червня

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, поставить кожного з нас перед випробуваннями, які дуже важливо пройти з успіхом і вийти з них переможцями, а не переможеними. Не можна бездумно ухвалювати рішення, які підказують нам люди, які нас оточують і які не завжди доброзичливо налаштовані, — це може призвести до серйозних життєвих помилок, які згодом доведеться довго й нудно виправляти. Також небажано спілкуватися з керівництвом, змінювати свою думку, яка вже склалася раніше, на важливі теми і переживати через припущені помилки: їх необхідно якнайшвидше виправляти.

Четвер, 4 червня

День, який в астрологів користується не найкращою репутацією, оскільки вважається «сатанинським» і «диявольським». Зірки радять не залишати свого дому, оскільки тільки в ньому можна почуватися — нехай і у відносній — безпеці. Від спілкування з оточенням також необхідно відмовитися — виняток можна зробити тільки для найближчих, але і в такому разі переходити особисті кордони — як їхні, так і свої — не варто.

П’ятниця, 5 червня

Нинішній день вважається часом подолання сумнівів, коли, до того ж, не варто боротися за будь-що, бо все, що нам справді потрібно, приходить до нього саме собою — без будь-яких зусиль із нашого боку. Небажано перевтомлюватися: життєздатність організму знижується, тож енергію потрібно витрачати ощадливо — лише на розв’язання особливо важливих і значущих завдань.

Субота, 6 червня

День активних дій, коли найголовніше — не проґавити важливий для рішучого вчинку момент. Найщасливішими в такий час виявляться люди творчих професій, які можуть розраховувати на приплив натхнення. Воно дасть їм можливість зробити серйозний прорив у тому виді діяльності, яким вони займаються. Успішними виявляться будь-які культурні заходи —вистави, виставки, творчі зустрічі.

Неділя, 7 червня

День, коли бажано зберігати спокій і холоднокровність: з їхньою допомогою можна буде не втратити голову і знайти вдалий — і оптимальний — вихід із будь-якої ситуації. Час категорично не підходить як для бездіяльності, так і для активного діяння — потрібно знайти золоту середину. Важливі справи — передусім побутові, — незважаючи на вихідний, ліпше відкласти на початок наступного робочого тижня, цього ж дня потрібно знайти собі приємне заняття, що не дасть занудьгувати.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie