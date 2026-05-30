Місячний гороскоп на 1–7 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 1–7 червня.

Понеділок, 1 червня

День, створений зірками для веселощів і свят. Оскільки в наш час для них не завжди можна знайти привід, треба хоча б шукати хороше в усьому, включно з тими моментами, які на перший погляд можуть видатися негативними. Ми значною мірою впливатимемо на світ, який нас оточує: що більше добра ми бачитимемо довкола себе, то більше його прийде в наше життя. Це також чудовий день — логічно, що він випадає на понеділок — і для того, щоб розпочати втілення в життя нових — масштабних — професійних проєктів, головне — не поспішати, а рухатися до важливих цілей поступово.

Вівторок–середа, 2–3 червня

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, поставить кожного з нас перед випробуваннями, які дуже важливо пройти з успіхом і вийти з них переможцями, а не переможеними. Не можна бездумно ухвалювати рішення, які підказують нам люди, які нас оточують і які не завжди доброзичливо налаштовані, — це може призвести до серйозних життєвих помилок, які згодом доведеться довго й нудно виправляти. Також небажано спілкуватися з керівництвом, змінювати свою думку, яка вже склалася раніше, на важливі теми і переживати через припущені помилки: їх необхідно якнайшвидше виправляти.

Четвер, 4 червня

День, який в астрологів користується не найкращою репутацією, оскільки вважається «сатанинським» і «диявольським». Зірки радять не залишати свого дому, оскільки тільки в ньому можна почуватися — нехай і у відносній — безпеці. Від спілкування з оточенням також необхідно відмовитися — виняток можна зробити тільки для найближчих, але і в такому разі переходити особисті кордони — як їхні, так і свої — не варто.

П’ятниця, 5 червня

Нинішній день вважається часом подолання сумнівів, коли, до того ж, не варто боротися за будь-що, бо все, що нам справді потрібно, приходить до нього саме собою — без будь-яких зусиль із нашого боку. Небажано перевтомлюватися: життєздатність організму знижується, тож енергію потрібно витрачати ощадливо — лише на розв’язання особливо важливих і значущих завдань.

Субота, 6 червня

День активних дій, коли найголовніше — не проґавити важливий для рішучого вчинку момент. Найщасливішими в такий час виявляться люди творчих професій, які можуть розраховувати на приплив натхнення. Воно дасть їм можливість зробити серйозний прорив у тому виді діяльності, яким вони займаються. Успішними виявляться будь-які культурні заходи —вистави, виставки, творчі зустрічі.

Неділя, 7 червня

День, коли бажано зберігати спокій і холоднокровність: з їхньою допомогою можна буде не втратити голову і знайти вдалий — і оптимальний — вихід із будь-якої ситуації. Час категорично не підходить як для бездіяльності, так і для активного діяння — потрібно знайти золоту середину. Важливі справи — передусім побутові, — незважаючи на вихідний, ліпше відкласти на початок наступного робочого тижня, цього ж дня потрібно знайти собі приємне заняття, що не дасть занудьгувати.

