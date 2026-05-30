Лунный гороскоп на 1-7 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели

Прислушавшись к рекомендациям небесных тел и, прежде всего, спутника Земли — Луны, которая влияет не только на приливы и отливы, но и на нашу жизнь.

С можно достичь грандиозных успехов в любой сфере и избежать досадных — а иногда и непростительных — ошибок, которые могут дорого нам стоить. Что нужно, а что нежелательно делать в каждый день этой недели — 1-7 июня.

Понедельник 1 июня

День, созданный звездами для веселья и праздников. Поскольку в наше время для них не всегда можно найти повод, надо хотя бы искать хорошее во всем, включая те моменты, которые на первый взгляд могут показаться негативными. Мы в значительной степени будет влиять на окружающий нас мир: чем больше добра мы будем видеть вокруг себя, тем больше его придет в нашу жизнь. Это также прекрасный день –логично, что он выпадает на понедельник — и для того, чтобы приступить к воплощению в жизнь новых — масштабных — профессиональных проектов, главное — не спешить, а двигаться к важным целям постепенно.

Вторник-среда 2-3 июня

18-й лунный день, который продлится двое календарных суток, поставит каждого из нас перед испытаниями, которые очень важно пройти с успехом и выйти из них победителями, а не побежденными. Нельзя бездумно принимать решения, которые подсказывают нам окружающие — не всегда доброжелательно настроенные — люди: это может привести к серьезным жизненным ошибкам, которые впоследствии придется долго и нудно исправлять. Также нежелательно общаться с начальством, менять свое — уже сложившееся ранее — мнение на важные темы и переживать из-за совершенных ошибок: их необходимо как можно быстрее исправлять.

Четверг 4 июня

День, который у астрологов пользуется не самой лучшей репутацией, поскольку считается «сатанинским» и «дьявольским». Звезды советуют не покидать своего дома, поскольку только в нем можно чувствовать себя — пусть и в относительной — безопасности. От общения с окружающими также необходимо отказаться — исключение можно сделать только для самых близких, но и в таком случае переходить личные границы — как их, так и свои — не стоит.

Пятница 5 июня

Нынешний день считается временем преодоления сомнений, когда, к тому же, не стоит бороться за что-либо, потому что все, что нам действительно нужно, приходит к нему само собой — без каких-либо усилий с нашей стороны. Нежелательно переутомляться: жизнеспособность организма снижается, поэтому энергию необходимо расходовать экономно — только на решение особенно важных и значимых задач.

Суббота 6 июня

День активных действий, когда самое главное — не упустить важный для решительного поступка момент. Самыми удачливыми в такое время окажутся люди творческих профессий, которые могут рассчитывать на прилив вдохновения. Оно даст им возможность сделать серьезный прорыв в том виде деятельности, которым они занимаются. Успешными окажутся любые культурные мероприятия — спектакли, выставки, творческие встречи.

Воскресенье 7 июня

День, когда желательно сохранять спокойствие и хладнокровие: с их помощью можно будет не потерять голову и найти удачный — и оптимальный — выход из любой ситуации. Время категорически не подходит как для бездействия, так и для активной деятельно — необходимо найти золотую середину. Важные дела — прежде всего, бытовые — несмотря на выходной, лучше отложить на начало следующей рабочей недели, сегодня же нужно найти себе приятное занятие, которое не даст заскучать.

