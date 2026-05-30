Запеканка из брокколи: рецепт блюда которое понравится даже детям

Запеканки снова переживают свой гастрономический ренессанс. Они легко адаптируются под сезонные продукты, прекрасно сочетаются и горячими, и холодными, а еще идеально вписываются в ритм современной жизни.

На странице Ask Edith рассказали о рецепте простой запеканки из брокколи, которая сочетает нежность яично-молочной основы, сырный вкус и легкую текстуру овощей.

Ингредиенты брокколи 1 шт. яйца 2 шт. мука 150 г молоко 230 мл сыр (автор использовала адыгейский) 100 г ветчина или бекон соль перец сухой чеснок твёрдый сыр 50 г

Приготовление

Брокколи нарезают сырой, ведь за время выпекания она успевает хорошо пропечься и остаться нежной. Но если есть сомнения относительно текстуры, ее можно предварительно отварить примерно 3 мин в кипятке. К брокколи добавляют сыр, ветчину или бекон. Отдельно смешивают яйца и молоко. Добавляют муку и специи. Все хорошо перемешивают до однородности. Затем массу переливают в форму для запекания и щедро посыпают тертым твердым сыром. Выпекать запеканку нужно примерно 30 мин при температуре 180°C до золотистой корочки сверху.

Эта запеканка из брокколи легкая в приготовлении, сытная, ароматная и универсальная. Она одинаково уместна и для быстрого семейного ужина, и для уютного субботнего обеда.

