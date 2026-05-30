Запеканка из брокколи: рецепт блюда которое понравится даже детям
Запеканка из брокколи нежная, сытная, с золотистой сырной корочкой и максимально простым набором ингредиентов.
Запеканки снова переживают свой гастрономический ренессанс. Они легко адаптируются под сезонные продукты, прекрасно сочетаются и горячими, и холодными, а еще идеально вписываются в ритм современной жизни.
На странице Ask Edith рассказали о рецепте простой запеканки из брокколи, которая сочетает нежность яично-молочной основы, сырный вкус и легкую текстуру овощей.
Ингредиенты
- брокколи
- 1 шт.
- яйца
- 2 шт.
- мука
- 150 г
- молоко
- 230 мл
- сыр (автор использовала адыгейский)
- 100 г
- ветчина или бекон
-
- соль
-
- перец
-
- сухой чеснок
-
- твёрдый сыр
- 50 г
Приготовление
Брокколи нарезают сырой, ведь за время выпекания она успевает хорошо пропечься и остаться нежной. Но если есть сомнения относительно текстуры, ее можно предварительно отварить примерно 3 мин в кипятке.
К брокколи добавляют сыр, ветчину или бекон.
Отдельно смешивают яйца и молоко.
Добавляют муку и специи.
Все хорошо перемешивают до однородности.
Затем массу переливают в форму для запекания и щедро посыпают тертым твердым сыром.
Выпекать запеканку нужно примерно 30 мин при температуре 180°C до золотистой корочки сверху.
Эта запеканка из брокколи легкая в приготовлении, сытная, ароматная и универсальная. Она одинаково уместна и для быстрого семейного ужина, и для уютного субботнего обеда.