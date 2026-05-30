Рецепты
7
1 мин

Запеканка из брокколи: рецепт блюда которое понравится даже детям

Запеканка из брокколи нежная, сытная, с золотистой сырной корочкой и максимально простым набором ингредиентов.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
190 ккал
Запеканка из брокколи tiktok.com/@ask_edith

Запеканки снова переживают свой гастрономический ренессанс. Они легко адаптируются под сезонные продукты, прекрасно сочетаются и горячими, и холодными, а еще идеально вписываются в ритм современной жизни.

На странице Ask Edith рассказали о рецепте простой запеканки из брокколи, которая сочетает нежность яично-молочной основы, сырный вкус и легкую текстуру овощей.

Ингредиенты

брокколи
1 шт.
яйца
2 шт.
мука
150 г
молоко
230 мл
сыр (автор использовала адыгейский)
100 г
ветчина или бекон
соль
перец
сухой чеснок
твёрдый сыр
50 г
Запеканка из брокколи tiktok.com/@ask_edith

Приготовление

  1. Брокколи нарезают сырой, ведь за время выпекания она успевает хорошо пропечься и остаться нежной. Но если есть сомнения относительно текстуры, ее можно предварительно отварить примерно 3 мин в кипятке.

  2. К брокколи добавляют сыр, ветчину или бекон.

  3. Отдельно смешивают яйца и молоко.

  4. Добавляют муку и специи.

  5. Все хорошо перемешивают до однородности.

  6. Затем массу переливают в форму для запекания и щедро посыпают тертым твердым сыром.

  7. Выпекать запеканку нужно примерно 30 мин при температуре 180°C до золотистой корочки сверху.

Эта запеканка из брокколи легкая в приготовлении, сытная, ароматная и универсальная. Она одинаково уместна и для быстрого семейного ужина, и для уютного субботнего обеда.

