- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Запіканка з броколі: рецепт страви яка сподобається навіть дітям
Запіканка з броколі ніжна, ситна, із золотистою сирною скоринкою та максимально простим набором інгредієнтів.
Запіканки знову переживають свій гастрономічний ренесанс. Вони легко адаптуються під сезонні продукти, чудово смакують і гарячими, і холодними, а ще ідеально вписуються у ритм сучасного життя.
На сторінці Ask Edith розповіли про рецепт простої запіканки з броколі, яка поєднує ніжність яєчно-молочної основи, сирний смак та легку текстуру овочів.
Інгредієнти
- броколі
- 1 шт.
- яйця
- 2 шт.
- борошно
- 150 г
- молоко
- 230 мл
- сир (авторка використовувала адигейський)
- 100 г
- шинка чи бекон
-
- сіль
-
- перець
-
- сухий часник
-
- твердого сир
- 50 г
Приготування
Броколі нарізають сирою, адже за час випікання вона встигає добре пропектися та залишитися ніжною. Але якщо є сумніви щодо текстури, її можна попередньо відварити приблизно 3 хв в окропі.
До броколі додають сир, шинку чи бекон.
Окремо змішують яйця та молоко.
Додають борошно та спеції.
Усе добре перемішують до однорідності.
Потім масу переливають у форму для запікання та щедро посипають тертим твердим сиром.
Випікати запіканку потрібно приблизно 30 хв за температури 180°C до золотистої скоринки зверху.
Ця запіканка з броколі легка у приготуванні, ситна, ароматна та універсальна. Вона однаково доречна і для швидкої сімейної вечері, і для затишного суботнього обіду.