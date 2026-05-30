Запіканка з броколі: рецепт страви яка сподобається навіть дітям

Запіканка з броколі ніжна, ситна, із золотистою сирною скоринкою та максимально простим набором інгредієнтів.

Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Запіканка з броколі

Запіканки знову переживають свій гастрономічний ренесанс. Вони легко адаптуються під сезонні продукти, чудово смакують і гарячими, і холодними, а ще ідеально вписуються у ритм сучасного життя.

На сторінці Ask Edith розповіли про рецепт простої запіканки з броколі, яка поєднує ніжність яєчно-молочної основи, сирний смак та легку текстуру овочів.

Інгредієнти

броколі
1 шт.
яйця
2 шт.
борошно
150 г
молоко
230 мл
сир (авторка використовувала адигейський)
100 г
шинка чи бекон
сіль
перець
сухий часник
твердого сир
50 г
Приготування

  1. Броколі нарізають сирою, адже за час випікання вона встигає добре пропектися та залишитися ніжною. Але якщо є сумніви щодо текстури, її можна попередньо відварити приблизно 3 хв в окропі.

  2. До броколі додають сир, шинку чи бекон.

  3. Окремо змішують яйця та молоко.

  4. Додають борошно та спеції.

  5. Усе добре перемішують до однорідності.

  6. Потім масу переливають у форму для запікання та щедро посипають тертим твердим сиром.

  7. Випікати запіканку потрібно приблизно 30 хв за температури 180°C до золотистої скоринки зверху.

Ця запіканка з броколі легка у приготуванні, ситна, ароматна та універсальна. Вона однаково доречна і для швидкої сімейної вечері, і для затишного суботнього обіду.

