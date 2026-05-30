Запіканка з броколі: рецепт страви яка сподобається навіть дітям

Запіканка з броколі

Запіканки знову переживають свій гастрономічний ренесанс. Вони легко адаптуються під сезонні продукти, чудово смакують і гарячими, і холодними, а ще ідеально вписуються у ритм сучасного життя.

На сторінці Ask Edith розповіли про рецепт простої запіканки з броколі, яка поєднує ніжність яєчно-молочної основи, сирний смак та легку текстуру овочів.

Інгредієнти броколі 1 шт. яйця 2 шт. борошно 150 г молоко 230 мл сир (авторка використовувала адигейський) 100 г шинка чи бекон сіль перець сухий часник твердого сир 50 г

Приготування

Броколі нарізають сирою, адже за час випікання вона встигає добре пропектися та залишитися ніжною. Але якщо є сумніви щодо текстури, її можна попередньо відварити приблизно 3 хв в окропі. До броколі додають сир, шинку чи бекон. Окремо змішують яйця та молоко. Додають борошно та спеції. Усе добре перемішують до однорідності. Потім масу переливають у форму для запікання та щедро посипають тертим твердим сиром. Випікати запіканку потрібно приблизно 30 хв за температури 180°C до золотистої скоринки зверху.

Ця запіканка з броколі легка у приготуванні, ситна, ароматна та універсальна. Вона однаково доречна і для швидкої сімейної вечері, і для затишного суботнього обіду.

