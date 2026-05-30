Pornhub запускає окремий сайт для жінок: який там контент

Платформа для дорослих Pornhub оголосила про запуск нового вебсайту під назвою Pornhub Sapphic, який буде присвячений виключно лесбійському та небінарному контенту.

Про це пише LADbible.

Новий ресурс став другою спробою компанії створити окрему платформу без гетеросексуального контенту. Раніше Pornhub вже запустив сайт Pornhub Gay, який пропонує представникам ЛГБТК+ більш персоналізований досвід пошуку відео для дорослих.

Попри те, що відповідний контент і надалі доступний на основному сайті, нова платформа покликана забезпечити користувачкам комфортніший досвід перегляду без реклами, орієнтованої переважно на чоловічу аудиторію, зокрема оголошень про засоби для збільшення пеніса.

У компанії зазначають, що проєкт створювався з урахуванням так званого «жіночого погляду».

«Pornhub Sapphic був створений у відповідь на відгуки лесбійок, квір-жінок та гетеросексуальних жінок, які повідомили нам, що хочуть отримати досвід, який би відчувався створеним саме для них», — заявив віцепрезидент Pornhub з питань бренду та спільноти Алекс Кекесі.

Рішення про запуск окремого ресурсу було ухвалене після аналізу даних платформи, які показали, що приблизно третина щоденних відвідувачів Pornhub — жінки. Згідно зі статистикою за 2019 рік, категорія «лесбійська» була найпопулярнішою серед жінок-користувачок.

Водночас аналітика за 2025 рік продемонструвала зростання інтересу до категорій «лесбійські ножиці», «лесбійські MILF», «лесбійський страпон», а також до «трансгендерного» та «бісексуального» контенту.

При цьому компанія не уточнила, які саме групи користувачів найчастіше переглядали ці категорії.

«Співпрацюючи з авторами та користувачами, ми створили простір, де контент про жінок, які люблять жінок, представлений і шанований», — додав Кекесі. «Для глядачів це означає надання жінкам спеціального місця, де вони можуть досліджувати та насолоджуватися розвагами для дорослих з урахуванням їхнього досвіду та бажань».

Чому такий контент популярний серед жінок

Очікується, що новий ресурс може зацікавити не лише лесбійок та квір-жінок, а й гетеросексуальних жінок. Дослідження 2025 року показало, що лесбійський контент приваблює багатьох гетеросексуальних жінок завдяки більш реалістичному відображенню сексуальних стосунків.

Автори дослідження визначили п’ять основних причин такої популярності: акцент на жіночому задоволенні, можливість ідентифікувати себе з героїнями, відсутність приниження, більша автентичність, а також простір для фантазій та експериментів.

Разом із цим експерти продовжують висловлювати занепокоєння щодо впливу порнографії на формування сексуальних очікувань. Зокрема, дослідження, про яке повідомлялося торік, показало, що для кожної другої людини саме порнографія стала першим джерелом інформації про секс.

Окремі фахівці також звертають увагу на ризики для безпеки жінок, пов’язані з популяризацією певних практик у мейнстримній порнографії. На цьому тлі уряд Великої Британії посилив увагу до контенту, який демонструє удушення під час сексу.

«Немає безпечного способу це робити», — раніше заявила психологиня-медикиня Джейн Мейрік в інтерв’ю The Guardian, коментуючи сексуальне удушення.

Водночас дослідження Бангорського університету встановило, що нефатальне удушення є другою за поширеністю причиною інсульту серед жінок віком до 40 років.

