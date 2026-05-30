ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

РФ від ранку атакує Україну дронами: ще один обласний центр сколихнули вибухи

Повітряну тривогу в Миколаєві було оголошено через загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 30 травня, у Миколаєві сталися гучні вибухи під час повітряної тривоги, яку оголосили о 10:07.

Про це повідомили місцеві медіа.

«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Наразі інформації від місцевої влади нема. Повітряні сили попереджали про БпЛА у Миколаївській області.

Атака 30 травня

Зранку РФ атакувала Запоріжжя — сталися сильні вибухи. Росіяни вдарили по промислових об’єктах обласного центру. Пошкоджено будівлі підприємств, а також житлові будинки поруч. Загинула щонайменше одна людина.

Окрім того, БпЛА долетіли до західних областей. У місті Рівне пролунав вибух. За даними влади, ціллю стало одне з приватних підприємств. Виникло задимлення.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie