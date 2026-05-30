РФ від ранку атакує Україну дронами: ще один обласний центр сколихнули вибухи

Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 30 травня, у Миколаєві сталися гучні вибухи під час повітряної тривоги, яку оголосили о 10:07.

Про це повідомили місцеві медіа.

«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Наразі інформації від місцевої влади нема. Повітряні сили попереджали про БпЛА у Миколаївській області.

Атака 30 травня

Зранку РФ атакувала Запоріжжя — сталися сильні вибухи. Росіяни вдарили по промислових об’єктах обласного центру. Пошкоджено будівлі підприємств, а також житлові будинки поруч. Загинула щонайменше одна людина.

Окрім того, БпЛА долетіли до західних областей. У місті Рівне пролунав вибух. За даними влади, ціллю стало одне з приватних підприємств. Виникло задимлення.

