Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа понад рік чинить тиск на Бюро гравіювання та друку, вимагаючи підготувати дизайн пам’ятної банкноти номіналом 250 доларів із зображенням чинного глави держави — до 250-річчя Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чотирьох чинних та колишніх співробітників федеральних відомств.

Якщо проєкт буде реалізований, це стане першим випадком за понад 150 років, коли на американській валюті з’явиться портрет живої людини.

Проблема в тому, що нинішнє законодавство це прямо забороняє. Крім того, купюра номіналом 250 доларів взагалі не передбачена чинним переліком номіналів.

Саме тому у лютому 2025 року конгресмен-республіканець Джо Вілсон подав відповідний законопроєкт. Документ переданий до Комітету з фінансових послуг Палати представників, але досі не розглядався.

Колишня директорка бюро Патриція Солімене, яка відкрито говорила про юридичні та технічні перешкоди, у квітні була несподівано переведена на іншу посаду в Міністерстві фінансів. Новим виконувачем обов’язків директора став Майк Браун — політичний призначенець адміністрації Трампа.

Попри суперечки навколо 250-доларової купюри, за даними The Washington Post, вже зараз друкуються банкноти номіналом 100 доларів із підписом Дональда Трампа, що стане першим подібним випадком в американській історії.

Нагадаємо, Трамп розпочав тотальне перейменування державних споруд США на тлі падіння свого рейтингу до історичного мінімуму.

У лютому стало відомо, що Трамп запропонував розморозити фінансування інфраструктурного проєкту Gateway вартістю понад 16 млрд доларів в обмін на перейменування нью-йоркського вокзалу Penn Station і вашингтонського аеропорту Dulles на його честь. Відповідну ініціативу президент США озвучив сенаторові Чаку Шумеру, проте той пропозицію відхилив. Ідея викликала політичний скандал і критику.

