Торти, повітряні кульки та ведмеді: донька Дональда Трампа показала, як відсвяткували рік її сина
Тіффані Трамп влаштувала для малюка гарне свято з тематичною фотозоною.
Молодша донька президента США Дональда Трампа — 32-річна Тіффані Трамп — опублікувала в Instagram серію знімків зі святкування першого дня народження свого сина Александра Трампа Булоса. Хлопчик з’явився на світ 15 травня 2025 року.
Тіф виклала чимало милих світлин малюка, який уже помітно підріс.
Тіффані та її чоловік Майкл Булос влаштували для сина свято з тематичною фотозоною у блакитно-біло-коричневих кольорах. Усе було прикрашене повітряними кульками, бантами, квітами та ведмедями Тедді.
А ще для маленького іменинника приготували одразу три торти.
Для святкування Тіффані обрала білу сукню з коміром, ґудзиками, поясом і синім принтом на спідниці, яку поєднала з білими туфлями з бантиками та ремінцями. Майкл був одягнений у білу сорочку й темні штани, а на малюкові було біле поло та світло-блакитні смугасті шортики.
