Як чихуахуа та тибетський мастиф можуть бути родичами: дивовижна правда про собачу генетику

чихуахуа та тибетський мастиф

На сторінці Centralna.vet розповіли про феномен, який давно дивує не лише власників собак, а й учених, а саме, як тварини настільки різних форм і розмірів можуть належати до одного виду.

Від гладеньких такс до пухнастих хаскі, від мініатюрних йорків до гігантських мастифів — усе це результат унікальної пластичності собачої генетики та багатовікового штучного відбору. І хоча сьогодні собаки мають абсолютно різний вигляд, на генетичному рівні вони залишаються неймовірно близькими.

Усі собаки походять від одного предка

Генетичні дослідження підтверджують, що всі сучасні породи собак походять від стародавнього сірого вовка, який вже вимер. Саме від нього люди поступово вивели сотні різних порід.

І найцікавіше, що попри зовнішні відмінності, собаки генетично схожі приблизно на 99%. Це означає, що різниця між крихітним декоративним песиком і величезним охоронцем часто прихована лише у невеликих змінах певних ділянок ДНК.

Чому собаки такі різні

Секрет — у специфічних генетичних ділянках, які дуже схильні до мутацій. Саме вони відповідають за розмір тіла, довжину лап, форму морди, тип шерсті, вуха та хвіст

Навіть невелика зміна в одному гені може кардинально змінити зовнішність тварини. У природі такі трансформації тривали б сотні тисяч або навіть мільйони років. Але людина значно пришвидшила цей процес завдяки селекції.

Людина «конструювала» собак під власні потреби

Собаки стали, мабуть, найяскравішим прикладом штучного відбору у світі тварин. Люди століттями схрещували собак із потрібними рисами для полювання, охорони, пастушої роботи, боротьби з гризунами, перевезення вантажів і навіть для зігрівання.

Потрібен був швидкий мисливець, обирали довгоногих і витривалих. Потрібен охоронець, тоді схрещували великих і масивних собак. Хотіли декоративну породу, тож закріплювали мініатюрність і «дитячі» риси зовнішності.

Так у багатьох сучасних порід з’явилися великі круглі очі, короткі морди та м’які риси — те, що у природі властиво дитинчатам. Фактично людина «зупиняла» певні етапи розвитку та робила їх постійними.

Чому коти менш різноманітні

Якщо порівняти собак із котами, різниця вражає. Навіть породисті коти загалом мають дуже схожу будову скелета та тіла. Причина цього проста, адже котів люди значно менше змінювали функціонально. Їхнє головне завдання століттями залишалося однаковим — ловити гризунів.

Собак же адаптували буквально під усе, наприклад, плавання, полювання, біг, охорона, служба, життя у холоді чи у маленьких квартирах. Тому їхні тіла еволюціонували у десятках різних напрямків.

Природа намагається «повернути заводські налаштування»

Один із найцікавіших фактів, про який розповідають ветеринари, те що якщо різні породи собак почнуть безконтрольно схрещуватися протягом кількох поколінь, їхні нащадки поступово знову стануть схожими між собою.

І, найімовірніше, матимуть вигляд звичайної дворової собаки, тобто середнього розміру, із гострими вухами, закрученим хвостом і короткою шерстю. Природа ніби намагається повернутися до свого «базового коду» — форми, яка найкраще пристосована до виживання без участі людини.

Собаки — один із найунікальніших прикладів того, як швидко людина може впливати на еволюцію. Фактично за кілька сотень років людство створило величезне різноманіття форм із одного предка — від крихітних чихуахуа до масивних тибетських мастифів. І все це, завдяки кільком генетичним змінам, селекції та бажанню адаптувати тварин під власні потреби.

Отже, наступного разу, коли побачите поряд мініатюрного песика та велетенського мастифа, пам’ятайте, що генетично вони набагато ближчі, ніж здається.

Усі сучасні собаки — частина однієї великої історії, яку людина переписувала століттями. І, можливо, саме у цьому головне диво собак, адже вони залишилися тими самими вовками, просто у сотнях абсолютно різних версій.

