Как чихуахуа и тибетский мастиф могут быть родственниками: удивительная правда о собачьей генетике

На странице Centralna.vet рассказали о феномене, который давно удивляет не только владельцев собак, но и ученых, а именно, как животные столь разных форм и размеров могут принадлежать к одному виду.

От гладких такс до пушистых хаски, от миниатюрных йорков до гигантских мастифов — все это результат уникальной пластичности собачьей генетики и многовекового искусственного отбора. И хотя сегодня собаки выглядят совершенно по-разному, на генетическом уровне они остаются невероятно близкими.

Все собаки произошли от одного предка

Генетические исследования подтверждают, что все современные породы собак произошли от древнего серого волка, который уже вымер. Именно от него люди постепенно вывели сотни различных пород.

И самое интересное, что несмотря на внешние различия, собаки генетически похожи примерно на 99%. Это означает, что разница между крошечной декоративной собачкой и огромным охранником часто скрыта лишь в небольших изменениях определенных участков ДНК.

Почему собаки такие разные

Секрет — в специфических генетических участках, которые очень подвержены мутациям. Именно они отвечают за размер тела, длину лап, форму морды, тип шерсти, уши и хвост

Даже небольшое изменение в одном гене может кардинально изменить внешность животного. В природе такие трансформации длились бы сотни тысяч или даже миллионы лет. Но человек значительно ускорил этот процесс благодаря селекции.

Человек «конструировал» собак под собственные нужды

Собаки стали, пожалуй, самым ярким примером искусственного отбора в мире животных. Люди веками скрещивали собак с нужными чертами для охоты, охраны, пастушьей работы, борьбы с грызунами, перевозки грузов и даже для согревания.

Нужен был быстрый охотник, выбирали длинноногих и выносливых. Нужен охранник, тогда скрещивали крупных и массивных собак. Хотели декоративную породу, поэтому закрепляли миниатюрность и «детские» черты внешности.

Так у многих современных пород появились большие круглые глаза, короткие морды и мягкие черты — то, что в природе свойственно детенышам. Фактически человек «останавливал» определенные этапы развития и делал их постоянными.

Почему коты менее разнообразны

Если сравнить собак с котами, разница поражает. Даже у породистых котов в целом очень похожее строение скелета и тела. Причина этого проста, ведь котов люди значительно меньше меняли функционально. Их главная задача веками оставалась одинаковой — ловить грызунов.

Собак же адаптировали буквально под все, например, плавание, охота, бег, охрана, служба, жизнь в холоде или в маленьких квартирах. Поэтому их тела эволюционировали в десятках различных направлений.

Природа пытается «вернуть заводские настройки»

Один из самых интересных фактов, о котором рассказывают ветеринары, то что если разные породы собак начнут бесконтрольно скрещиваться в течение нескольких поколений, их потомки постепенно снова станут похожими между собой.

И, скорее всего, будут выглядеть как обычная дворовая собака, то есть среднего размера, с острыми ушами, закрученным хвостом и короткой шерстью. Природа как будто пытается вернуться к своему «базовому коду» — форме, которая лучше всего приспособлена к выживанию без участия человека.

Собаки — один из самых уникальных примеров того, как быстро человек может влиять на эволюцию. Фактически за несколько сотен лет человечество создало огромное разнообразие форм из одного предка — от крошечных чихуахуа до массивных тибетских мастифов. И все это, благодаря нескольким генетическим изменениям, селекции и желанию адаптировать животных под собственные нужды.

Так что в следующий раз, когда увидите рядом миниатюрную собачку и огромного мастифа, помните, что генетически они гораздо ближе, чем кажется.

Все современные собаки — часть одной большой истории, которую человек переписывал веками. И, возможно, именно в этом главное чудо собак, ведь они остались теми же волками, просто в сотнях совершенно разных версий.

