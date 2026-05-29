Лукашенко раскрыл подробности разговора с Макроном: к чему готовится

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует направить в Минск своего спецпредставителя для проведения переговоров. Визит доверенного лица намечен на понедельник-вторник после предварительных телефонных договоренностей между лидерами.

Об этом журналистам в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане сообщил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам белорусского политика, идея такого визита возникла во время его недавнего телефонного разговора с Макроном, поскольку французская сторона выразила необходимость в закрытом обсуждении определенных вопросов. При этом Лукашенко намекнул, что лидер Франции якобы опасается лично посетить белорусскую столицу.

«Я говорю: "Слушай, ну мы с тобой разговариваем — это практически открытая связь. О чем мы можем поговорить с тобой? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?" Он мне говорит: "Вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?"», — заявил Лукашенко.

Белорусский деятель добавил, что ответил согласием на это предложение. Официальных комментариев или подтверждения информации о командировании доверенного лица в Минск от Елисейского дворца пока не поступало.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хвастался тем, что якобы президент США Дональд Трамп «прислушался» к его советам по Ирану.

Также ранее Лукашенко заявлял о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и даже приехать для этого в Украину.

