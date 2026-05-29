Лукашенко розкрив подробиці розмови з Макроном: до чого готується

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон планує направити до Мінська свого спецпредставника для проведення переговорів. Візит довіреної особи запланований на понеділок-вівторок після попередніх телефонних домовленостей між лідерами.

Про це журналістам під час саміту Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) в Астані повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За словами білоруського політика, ідея такого візиту виникла під час його нещодавньої телефонної розмови з Макроном, оскільки французька сторона висловила потребу в закритому обговоренні певних питань. При цьому Лукашенко натякнув, що лідер Франції нібито побоюється особисто відвідати білоруську столицю.

«Я кажу: „Слухай, ну ми з тобою розмовляємо — це практично відкритий зв’язок. Про що ми можемо поговорити з тобою? Після Єревану до Москви ти не приїхав, до Мінська ти не приїхав. Про що говорити?“ Він мені каже: „Ви можете прийняти мою довірену особу і з нею поговорити, і щоб він приїхав і мені все це виклав?“», — заявив Лукашенко.

Білоруський діяч додав, що відповів згодою на цю пропозицію. Офіційних коментарів чи підтвердження інформації про відрядження довіреної особи до Мінська від Єлісейського палацу наразі не надходило.

