Світоліна слідом за Костюк упевнено вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros

У третьому раунді Еліна здобула перемогу над німкенею Тамарою Корпач.

Максим Приходько
Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№7 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Roland Garros-2026.

У третьому колі ґрунтового мейджора 31-річна уродженка Одеси здобула впевнену перемогу над німкенею Тамарою Корпач (№95 WTA) — 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину. Світоліна не виконала жодної подачі навиліт та припустилася однієї подвійної помилки.

Зазначимо, що в першому раунді Еліна здобула вольову перемогу над угоркою Анною Бондар (№57 WTA) — 3:6, 6:1, 7:6.

У другому колі Світоліна обіграла іспанку Кейтлін Кеведо (№126 WTA) — 6:0, 6:4.

В 1/8 фіналу Еліна зіграє з переможницею поєдинку між американкою Пейтон Стернс (№78 WTA ) та швейцаркою Беліндою Бенчич (№11 WTA).

Світоліна — друга українка, яка пробилася до 1/8 фіналу Roland Garros-2026. Раніше це зробила Марта Костюк (№15 WTA), яка в матчі третього раунду обіграла швейцарку Вікторію Голубич (№82 WTA) — 6:4, 6:3.

Таким чином, щонайменше дві українські тенісистки зіграють в 1/8 фіналу Roland Garros-2026. До Світоліної та Костюк ще може приєднатися Олександра Олійникова, яка у суботу, 30 травня, проведе матч третього кола проти "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер.

