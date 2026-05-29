Гол гравця "Шахтаря" визнали найкращим у сезоні Ліги конференцій — відео шедевра

Ізакі Сілва / © ФК Шахтар

Реклама

Гол півзахисника донецького "Шахтаря" Ізакі Сілви в першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій-2025/26 з познанським "Лехом" визнали найкращим за підсумками всього турніру.

Ефектний удар 19-річного бразильця бісиклетою посів перше місце в рейтингу найкрасивіших голів сезону Лізі конференцій, який опублікував офіційний сайт УЄФА.

На 85-й хвилині поєдинку проти польського клубу Ізакі вразив ворота суперника шикарним ударом у падінні через себе, зробивши рахунок 3:1 на користь своєї команди.

Реклама

До топ-10 рейтингу потрапив гол ще одного гравця "Шахтаря" — на сьомій позиції розташувавс точний удар Егіналду в матчі-відповіді півфіналу проти англійського "Крістал Пелас".

Відео гола Ізакі Сілви

Зазначимо, що цього сезону "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де за сумою двох матчів поступився "Крістал Пелас" (1:3, 1:2).

Саме "Крістал Пелас" і став переможцем Ліги конференцій, обігравши у фіналі іспанський "Райо Вальєкано" (1:0).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Реклама

Новини партнерів