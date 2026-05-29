Після атаки дроном Росія пригрозила Румунії відповіддю: подробиці
Агресорка Росія обурилась рішенням Румунії закрити їхнє консульство через атаку дрона.
Москва зухвало пригрозила Румунії відповіддю через закриття генконсульства Росії, яке сталося через атаку російського дрона по будинку в румунському місті Галац.
Про це заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.
Посадовицю дуже розхвилювало та обурило закриття консульства РФ в румунській Констанці. Вона в своїй скандальній манері пригрозила «відповіддю».
«Заходи у відповідь у зв’язку з оголошенням російського генконсула персоною нон-грата і закриттям генконсульства не забаряться», — нахабно пригрозила Захарова.
Ситуацію з інцидентом, який виник саме через дії Москви, вона зухвало назвала «галасом» і «намаганням відвести увагу» начебто від удару Українри по Старобільську.
Нагадаємо, після атаки дрона РФ по будинку в Румунії влада скликала екстрене засідання Вищої ради оборони країни. Окрім того, через атаку і «порушенням суверенітету» країни Бухарест терміново звернувся до НАТО та ЄС.
Після засідання Вищої ради оборони президент Нікушор Дан вирішив закривати консульство РФ в місті Констанца. Інцидент він назвав «серйозним» і нашолосив, що вся відповідальність лежить на Росії, країні, яка понад чотири роки веде агресивну війну проти України».