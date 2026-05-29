Після атаки дроном Росія пригрозила Румунії відповіддю: подробиці

Агресорка Росія обурилась рішенням Румунії закрити їхнє консульство через атаку дрона.

Марія Захарова. / © Associated Press

Москва зухвало пригрозила Румунії відповіддю через закриття генконсульства Росії, яке сталося через атаку російського дрона по будинку в румунському місті Галац.

Про це заявила речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.

Посадовицю дуже розхвилювало та обурило закриття консульства РФ в румунській Констанці. Вона в своїй скандальній манері пригрозила «відповіддю».

«Заходи у відповідь у зв’язку з оголошенням російського генконсула персоною нон-грата і закриттям генконсульства не забаряться», — нахабно пригрозила Захарова.

Ситуацію з інцидентом, який виник саме через дії Москви, вона зухвало назвала «галасом» і «намаганням відвести увагу» начебто від удару Українри по Старобільську.

Нагадаємо, після атаки дрона РФ по будинку в Румунії влада скликала екстрене засідання Вищої ради оборони країни. Окрім того, через атаку і «порушенням суверенітету» країни Бухарест терміново звернувся до НАТО та ЄС.

Після засідання Вищої ради оборони президент Нікушор Дан вирішив закривати консульство РФ в місті Констанца. Інцидент він назвав «серйозним» і нашолосив, що вся відповідальність лежить на Росії, країні, яка понад чотири роки веде агресивну війну проти України».

els2252
15:47, 2026.05.29
Повиганяйте своїх 12ти річних писак і редагуйте як слід тексти.
