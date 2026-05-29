"Вийдуть з плакатами": Мережу розірвало через реакцію Румунії на удар РФ по будинку та пригадали 5 статтю НАТО
Після того як російський дрон зруйнував квартиру в румунському Галаці, МЗС країни обмежилося обіцянками дипломатичних заходів, що викликало шквал іронії в соцмережах та заклики згадати про 5 статтю НАТО.
У ніч проти п’ятниці 29 травня у румунському місті Галац, розташованому поблизу кордону з Україною, ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Стався вибух і загорілася квартира на 10-му поверсі. Наразі відомо про двох постраждалих, жертв немає. Мешканців будинку повністю евакуювали, на місці працюють рятувальники.
Міноборони Румунії підтвердило, що це був російський ударний дрон, який залетів у повітряний простір країни під час атаки на Україну. Для перехоплення цілі піднімали два винищувачі F-16 та гелікоптер. Бойова частина дрона повністю здетонувала, тож загрози нового вибуху немає.
На цю надзвичійну подію відреагувало МЗС Румунії. Відомство назвало серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку РФ падіння російського безпілотника на житлову багатоповерхівку. У Румунському МЗС заявили, що це є серйозним порушенням міжнародного права та повітряного простору країни, тому Румунія вживатиме необхідних дипломатичних заходів у відповідь.
Як відреагувала Мережа
Не залишились осторонь і користувачі Мережі. Їх буквально «розірвало» через реакцію Румунії на удар РФ по будинку, дописувачі також пригадали 5 статтю НАТО.
Користувачі також пригадали колишнього президента-втікача Віктора Януковича.
А також згадали 5 статтю НАТО.
Нагадаємо, того самого дня до Румунії прилетів ще один дрон. Триметровий безпілотник без бойової частини знайшли поблизу населеного пункту Бесешть.