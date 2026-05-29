ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Стрілянина на Хмельниччині: неадекватний чоловік цілився у дітей

Пострілом із пневматичної зброї поранено місцевого жителя.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Затриманий стрілець на Хмельниччині

Затриманий стрілець на Хмельниччині / © Національна поліція Хмельницької області

На Хмельниччині поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з пневматичної зброї по людях, зокрема по дітях.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Інцидент стався у місті Дунаївці на вулиці Партизанській.

Попередньо встановлено, що місцевий житель у громадському місці почав безладно стріляти з пневматичної зброї у бік перехожих, серед яких були діти, унаслідок чого було поранено чоловіка.

Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога та проводиться обстеження.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. На місці події працювала слідчо-оперативна група та оперативники поліції, які фіксували обставини інциденту.

Наразі поліцейські встановлюють усі деталі події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій затриманого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві чоловік під час спроби самостійно полагодити рушницю випадковим пострілом важко поранив перехожу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie