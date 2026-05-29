Стрілянина на Хмельниччині: неадекватний чоловік цілився у дітей

Затриманий стрілець на Хмельниччині / © Національна поліція Хмельницької області

На Хмельниччині поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з пневматичної зброї по людях, зокрема по дітях.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Інцидент стався у місті Дунаївці на вулиці Партизанській.

Попередньо встановлено, що місцевий житель у громадському місці почав безладно стріляти з пневматичної зброї у бік перехожих, серед яких були діти, унаслідок чого було поранено чоловіка.

Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога та проводиться обстеження.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. На місці події працювала слідчо-оперативна група та оперативники поліції, які фіксували обставини інциденту.

Наразі поліцейські встановлюють усі деталі події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій затриманого.

