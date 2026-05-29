- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
Стрілянина на Хмельниччині: неадекватний чоловік цілився у дітей
Пострілом із пневматичної зброї поранено місцевого жителя.
На Хмельниччині поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з пневматичної зброї по людях, зокрема по дітях.
Про це повідомляє поліція Хмельницької області.
Інцидент стався у місті Дунаївці на вулиці Партизанській.
Попередньо встановлено, що місцевий житель у громадському місці почав безладно стріляти з пневматичної зброї у бік перехожих, серед яких були діти, унаслідок чого було поранено чоловіка.
Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога та проводиться обстеження.
Правоохоронці оперативно затримали нападника. На місці події працювала слідчо-оперативна група та оперативники поліції, які фіксували обставини інциденту.
Наразі поліцейські встановлюють усі деталі події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій затриманого.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві чоловік під час спроби самостійно полагодити рушницю випадковим пострілом важко поранив перехожу.