У Києві чоловік вистрілив із рушниці та випадково поранив перехожу

Поліція на місці інциденту

У Києві чоловік під час спроби самостійно полагодити рушницю випадковим пострілом важко поранив перехожу.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За даними поліції, інцидент стався у Печерському районі, де 58-річну жінку виявили з вогнепальним пораненням живота. Потерпілу у тяжкому стані госпіталізували медики.

Поліцейські з’ясували, що до поранення жінки причетний місцевий житель. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України.

За даними правоохоронців, чоловік перебував на території паркінгу житлового будинку та намагався самостійно усунути несправність помпової рушниці, яку дістав із власного автомобіля. Під час цих дій він здійснив постріл у бік металевого ролета. Одна з дробин пробила конструкцію та влучила у жінку, яка проходила поруч.

Медики діагностували у потерпілої проникаюче поранення живота, ушкодження внутрішніх органів і внутрішню кровотечу. Наразі вона залишається у лікарні у тяжкому стані.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї та боєприпаси.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

