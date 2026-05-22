Зеленський про захист півночі України: Треба зробити все, щоб ворог не реалізував свої плани

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками громад Київщини та Чернігівщини, під час якої обговорили посилення оборони півночі України та захист від можливих російських загроз.

За словами президента, особливу увагу приділили зміцненню протиповітряної оборони, захисту від дронів і фортифікаційним спорудам на Чернігівсько-Київському напрямку. Відповідні завдання вже поставлені перед Міністерством оборони.

“Загрози, які були з перших днів повномасштабної війни, не зменшуються і зараз. Україна не може допустити навіть відсотка повторення таких ризиків для наших людей, які були тоді, у лютому 22-го”, — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що виконання планів стійкості, посилення оборони напрямку, укріплення фортифікацій та підготовка особового складу мають зменшити ризики нової ескалації.

Окремо на зустрічі порушили питання ремонту місцевих доріг для покращення логістики, а також підтримки працівників Чорнобильської АЕС. За словами Зеленського, міністр фінансів пообіцяв, що вже у червні будуть рішення щодо зарплат для колективу ЧАЕС.

Глава держави подякував громадам за активність і зазначив, що формат таких зустрічей продовжать надалі для оперативного розв’язання проблем.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував точкову мобілізацію у своїй країні.

Днями президент Зеленський розповів, що українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

