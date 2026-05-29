Коли обробляти виноград від оїдіуму: колоїдна сірка в червні та оптимальні терміни внесення

Обробка винограду від оїдіуму / © pexels.com

Реклама

Одним із найефективніших і доступних засобів боротьби залишається колоїдна сірка, яка діє контактно та пригнічує розвиток грибка ще на ранніх стадіях.

Коли обробляти виноград у червні

Червень — критичний період у розвитку винограду. У цей час відбуваються фази:

завершення цвітіння

формування зав’язі;

активний ріст пагонів і листя.

Саме після цвітіння, коли квіти вже обсипались, починається найважливіша профілактична обробка проти оїдіуму.

Реклама

Оптимальні терміни:

через 7–10 днів після цвітіння;

повторно через 10–14 днів (за потреби та погодних умов);

у разі високого ризику зараження — кожні 10–12 днів.

Чому саме колоїдна сірка ефективна проти оїдіуму

Колоїдна сірка — контактний фунгіцид, який:

зупиняє розвиток грибка на поверхні рослини;

ефективний при температурі від +18 °C;

має короткий термін очікування;

підходить для профілактики та раннього лікування.

Важливо: препарат працює лише при рівномірному покритті листя та пагонів.

Схема обробки винограду колоїдною сіркою в червні

Реклама

Щоб захист був максимально ефективним, рекомендується дотримуватися простої схеми:

Після цвітіння — перша обробка — базова профілактика від оїдіуму, коли рослина найбільш вразлива. Фаза росту ягід — повторна обробка для захисту молодих зав’язей і запобігання розвитку грибка. За сприятливих умов для хвороби — додаткове обприскування у разі:

теплої вологої погоди

появи перших ознак білого нальоту

загущення кущів

Як правильно проводити обробку

Щоб підвищити ефективність препарату, важливо дотримуватися базових правил:

обприскувати вранці або ввечері;

уникати спеки та прямого сонця;

рівномірно змочувати листя з обох боків;

не проводити обробку перед дощем;

повторювати після змивання опадами.

Ознаки оїдіуму на винограді

Раннє виявлення хвороби значно підвищує шанси на збереження врожаю. Основні симптоми:

білий борошнистий наліт на листі;

деформація молодих пагонів;

потріскані ягоди;

характерний неприємний запах уражених грон.

Профілактика оїдіуму винограду

Окрім обробки, важливо підтримувати загальний стан кущів:

Реклама

своєчасна обрізка для кращої вентиляції;

видалення загущених пагонів;

контроль вологості в насадженнях;

регулярні профілактичні обробки фунгіцидами.

FAQ

Коли обробляти виноград від оїдіуму в червні?

Найкращий час — через 7–10 днів після цвітіння з повторною обробкою кожні 10–14 днів за потреби.

Чи допомагає колоїдна сірка від оїдіуму винограду?

Так, це один із найефективніших контактних засобів для профілактики та раннього контролю хвороби.

Реклама

Скільки разів обробляти виноград у червні?

Зазвичай 1–2 рази, але при сприятливих для хвороби умовах — до 3 обробок з інтервалом 10–14 днів.

Новини партнерів