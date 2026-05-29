США в ООН різко відреагували на удари РФ по Києву

Сполучені Штати різко засудили масовані атаки Росії по Києву, зокрема із застосуванням балістичних ракет «Орєшнік».

Про це заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс під час засідання Ради безпеки ООН.

За словами Брюс, унаслідок останніх атак РФ загинули мирні жителі, понад 100 людей дістали поранення, а також були пошкоджені житлові будинки, музеї та транспортна інфраструктура.

«Це ще один приклад того, чому війна між Росією та Україною має закінчитися негайно й назавжди», — наголосила представниця США.

Вона підкреслила, що навмисні удари по цивільному населенню є неприйнятними, та висловила співчуття постраждалим.

У США також застерегли Росію від подальших атак на Київ, які можуть призвести до нових жертв серед цивільних і ще більше ускладнити перспективи мирного врегулювання.

Окремо американська сторона наголосила на порушенні міжнародного права щодо захисту дипломатичних об’єктів.

Брюс заявила, що Вашингтон нагадує Москві про її міжнародно-правові зобов’язання.

За її словами, єдиним шляхом до завершення війни залишаються дипломатія та переговори.

Також США закликали до негайного і всеосяжного припинення вогню як першого кроку до досягнення стійкого миру.

Представниця США додала, що переговори між сторонами мають відбуватися у дусі доброї волі.

Крім того, у виступі згадали позицію держсекретаря США Марко Рубіо щодо готовності Вашингтона сприяти мирному врегулюванню за наявності відповідних умов.

Раніше повідомлялося, що понад 50 країн на засіданні ООН засудили нові погрози Москви атакувати Київ.

Ми раніше інформували, що російські війська можуть готувати новий масований удар України у наступні дві доби, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

