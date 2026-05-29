Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 29 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

БпЛА на півдні та сході Дніпропетровщини — курсом на Кривий Ріг, Чаплине.

БпЛА на сході Харківщини — курсом на Чугуїв.

БпЛА на півдні Сумщини — курсом на Лебедин.

БпЛА з Чорного моря — курсом на Півенне.

БпЛА на півночі Чернігівщини — курсом на Мену.

Група БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Васильківку, Синельникове.

Група БпЛА на півночі Донеччини — курсом на Харківщину.

БпЛА з Чорного моря — на південь Одещини, курсом на Вилкове.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

Ми раніше інформували, що російські загарбники суттєво нарощують кількість ударних безпілотників типу «Шахед», які запускають по території України.

