Це буде «довга рука» авіації: в ОП розповіли, що Україна отримає разом з винищувачами Gripen

Винищувач Gripen

Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з ракетами «повітря-повітря» великої дальності Meteor.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Він заявив, що поява цих літаків у ЗСУ це не просто чергове посилення авіації, а ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони.

«Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту — це буде „довга рука“ нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти», — зазначив Паліса.

Він зазначив, що винищувач Gripen створювався для війни, де авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування, у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. Саме така війна сьогодні триває в Україні.

«Поява шведських винищувачів дає нам більше інструментів для боротьби з російською авіацією, ракетами, дронами й засобами ураження. Це значне посилення спроможностей Повітряних сил і поступове формування тієї системи, якою ми собі її уявляємо», — додав Паліса.

Раніше повідомлялося, що Швеція готується передати Україні винищувачі Gripen JAS 39 C/D, а також обговорює можливість подальшого продажу сучасніших літаків JAS 39E.

Ми раніше інформували, що Україна закупить ще 22 винищувачі Gripen, які мають поставити до 2030 року.

