Скандал між Україною та Польщею через УПА: у МЗС зробили заяву

Георгій Тихий / © МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило жаль через гостру реакцію Польщі на те, що одному з наших військових підрозділів дали ім’я героїв УПА. У МЗС запевнили, що українські бійці ніяк не хотіли образити поляків.

Про це у відповіді журналістам повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає ТСН.ua.

Дипломат зазначив, що така реакція Варшави йде врозріз із тим, як позитивно розвивалися відносини останні півтора року. За цей час країни якраз почали відновлювати пошуки й ексгумації поховань. Також створили Конгрес істориків для вирішення складних питань.

«Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва», — зазначив Георгій Тихий.

Речник МЗС пояснив мотивацію українських військовослужбовців, які наразі захищають від російської агресії всю Європу, та підкреслив, яке саме значення вони вкладають у символіку минулого.

«Ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу наші воїни точно не мали на меті образити дружній польський народ. Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви — й у жодному разі не спрямована проти поляків», — заявив речник відомства.

У МЗС нагадали, що в історії України та Польщі є різні сторінки. Під час Другої світової війни були трагедії та злочини проти мирних людей з обох боків. Водночас українці та поляки мають і приклади успішної спільної боротьби проти Москви — наприклад, битву під Оршею, Диво на Віслі чи спільну атаку повстанців на радянське НКВС у Грубешеві.

Георгій Тихий запевнив, що Україна конструктивно реагує на польські запити щодо ексгумацій та готова продовжувати вибудовувати діалог без зайвих емоцій.

«Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну», — підсумував представник МЗС.

Нагадаємо, у Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА елітному підрозділу Сил спеціальних операцій. Зокрема, Зеленського хочуть позбавити найвищої польської нагороди.

Згодом, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував у соцмережі X на скандал через присвоєння елітному підрозділу українських ССО імені Героїв УПА. Він закликав президентів України та Польщі не сваритися через історію, адже від таких суперечок виграє третя сторона.

