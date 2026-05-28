Найстаріший чоловік Європи помер за день до свого 113-ліття: яким був його секрет

Найстаріший чоловік Європи та ветеран Другої світової війни Іліє Чокан / © Jam Press

У Румунії пішов із життя найстаріший чоловік Європи та ветеран Другої світової війни Іліє Чокан. Особливо трагічно те, що серце довгожителя зупинилося всього за день до його 113-го дня народження. Перед смертю чоловік встиг поділитися секретом свого довголіття.

Про це повідомляє Daily Star.

Чокан мав статус найстарішого жителя Європи та посідав друге місце серед найстаріших чоловіків планети. Він помер у Румунії 27 травня, не доживши лише одного дня до свого 113-річчя.

Майбутній рекордсмен народився 28 травня 1913 року в румунському селі Кременарі. Коли хлопцеві було 12 років, він залишився сиротою та був змушений працювати пастухом за їжу, аби допомагати своїм братам і сестрам виживати. Турботу про родину взяв на себе його старший брат Аліон.

28 січня 1932 року, у віці 18 років, Іліє одружився з Флоарею Обогеану, яка була старша за нього на сім років. У шлюбі народилося шестеро дітей — троє синів і троє доньок. Його дружина померла 1992 року у 87-річному віці.

У 22 роки Чокана мобілізували до румунської армії. Він служив у 6-му артилерійському полку Пітешті, а від 1941 року брав участь у бойових діях як зв’язковий, кулеметник і піхотинець — спочатку на Східному фронті, а пізніше на Західному.

Після демобілізації 1945 року Іліє повернувся додому із погіршеним здоров’ям, однак без жодного бойового поранення. Уже після виходу на пенсію, після 1990 року, йому присвоїли звання майора.

У мирному житті чоловік працював у будівельній сфері та залишався фізично активним навіть у поважному віці. Він їздив на велосипеді до 93 років. Саме в цьому віці Іліє зламав ногу після падіння, але відновився без гіпсу, попри поради лікарів.

Секрет свого довголіття він пояснював поміркованим способом життя: за словами Іліє, він ніколи не курив і лише іноді вживав алкоголь.

Після смерті британця Джона Тіннісвуда 25 листопада 2024 року Чокан став найстарішим живим чоловіком Європи.

16 січня 2025 року Іліє встановив новий національний рекорд довголіття, перевершивши досягнення Думітру Команеску, який прожив 111 років і 219 днів. Таким чином він став найстарішою офіційно підтвердженою людиною в історії Румунії.

