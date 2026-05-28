Спадщина без документів: як довести своє право на майно

Чимало людей роками живуть у квартирі померлих батьків або родичів, відкладаючи переоформлення. Особливо часто це трапляється під час війни або через фінансові труднощі.

Є випадки, коли свідоцтва про народження чи шлюб загубилися, залишилися на тимчасово окупованій території або мають помилки в іменах чи прізвищах, тому виникають проблеми.

В Міністерстві юстиції України пояснили, що в такій ситуації офіційно довести спорідненість можна лише через суд. Саме туди звертаються, якщо нотаріус не може оформити спадщину через відсутність документів або неточності в них.

Тобто спочатку варто звернутися до нотаріуса. Якщо він не може видати свідоцтво про право на спадщину, потрібно отримати письмову відмову або офіційне роз’яснення причин.

Перелік необхідної документації для надання нотаріусу, щоб вступити у спадок:

свідоцтво про смерть спадкодавця

документ, який доводить родинний зв’язок із померлим — свідоцтво про народження людини, яка претендує на майно (свідоцтво про укладення шлюбу (якщо мала місце зміна прізвища) і, можливо, низка інших документів, що підтверджують родинні стосунки з спадкодавцем)

паспорт спадкоємця та ідентифікаційний код у разі його наявності

правовстановлюючий документ на будинок (це може бути свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво про приватизацію, договір про дарування, договір про купівлю-продаж тощо)

технічна документація на домоволодіння (частіше це технічний паспорт)

довідка, в якій повинна бути вказана адреса, де був зареєстрований померлий (спадкодавець) у день його смерті, а також вказані особи, зареєстровані за тією самою адресою зі спадкодавцем у день смерті останнього

Особливість довідки про адресу, за якою був зареєстрований померлий, тобто спадкодавець, полягає саме в тому, що з огляду на цей документ констатується інформація про те, чи був зареєстрований потенційний спадкоємець за однією й тією самою адресою зі спадкодавцем саме на день смерті останнього.

Головний ризик полягає у втраті права на спадщину. Якщо людина не подасть заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців, її можуть визнати такою, що відмовилася від майна. У такому випадку доведеться звертатися до суду та доводити поважні причини пропуску термінів. Це тягне за собою додаткові витрати, тривалі процеси й не гарантує результат.

