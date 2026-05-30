Путин свирепствует: Москва отозвала посла из Армении из-за сближения страны с ЕС
Москва отозвала своего посла в Армении для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами, вызванными проевропейским курсом Еревана.
Россия отозвала из Армении своего посла Сергея Копиркина для консультаций в Москве. Это произошло на фоне растущей в последнее время напряженности между странами.
Об этом пишет Bloomberg.
Согласно сообщению на сайте российского Министерства иностранных дел, Копыркина отозвали «для обсуждения шагов армянского руководства по более тесным связям с Европейским Союзом, подрывающим сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза».
В издании обратили внимание, что правительство в Ереване разозлило Кремль, когда заявило о намерениях вступить в Евросоюз. Хотя любая перспектива вступления в ЕС остается далекой еще на годы. Москва угрожает ввести экономические санкции против Армении, если республика будет продолжать стремиться к достижению этой цели.
Что предшествовало
Владимир Путин после саммита ЕАЭС в Астане снова пригрозил Армении «украинским сценарием» из-за ее стремления к евроинтеграции.
Во время пресс-конференции Путин провел параллели между ситуацией в Армении и событиями в Украине, заявив, что «кризис в Украине» якобы начался с попыток Киева двигаться в сторону евроинтеграции.
Также Путин пригрозил странам НАТО из-за возможных действий по Калининградской области РФ. Комментируя заявления министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о способности Альянса наносить удары по российским военным объектам в регионе, глава Кремля заявил, что у России есть средства для жесткого ответа.
«У Российской Федерации есть все средства сравнить с землей тех, кто попытается это сделать», — сказал Путин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что его страна сейчас не собирается выносить на плебисцит вопрос о членстве в ЕАЭС и что власти стремятся сохранить отношения с Москвой.
В последнее время Кремль начал давить экономическими и политическими методами на Армению, взявшую курс на сближение с ЕС и США. Москва уже ограничила ввоз и продажу армянских овощей, минеральной воды, алкоголя, цветов и других товаров, а также пригрозила Еревану остановкой газовых поставок, если тот не откажется от попыток выйти из-под влияния РФ.