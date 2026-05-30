Путін лютує: Москва відкликала посла з Вірменії через зближення країни з ЄС

Сергій Копиркін

Росія відкликала з Вірменії свого посла Сергія Копиркіна для консультацій у Москві. Це відбулося на тлі напруженості між країнами, яка останнім часом лише зростає.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з повідомленням на сайті російського Міністерства закордонних справ, Копиркіна відкликали «для обговорення кроків вірменського керівництва щодо тісніших зв’язків з Європейським Союзом, які підривають співпрацю в рамках Євразійського економічного союзу».

У виданні звернули увагу, що уряд у Єревані розлютив Кремль, коли заявив про наміри вступити до Євросоюзу. Хоча будь-яка перспектива вступу в ЄС залишається далекою ще на роки. Москва погрожує запровадити економічні санкції проти Вірменії, якщо республіка продовжуватиме прагнути досягнення цієї мети.

Що передувало

Володимир Путін після саміту ЄАЕС в Астані знову пригрозив Вірменії «українським сценарієм» через її прагнення до євроінтеграції.

Під час пресконференції Путін провів паралелі між ситуацією у Вірменії та подіями в Україні, заявивши, що «криза в Україні» нібито почалася зі спроб Києва рухатися в бік євроінтеграції.

Також Путін пригрозив країнам НАТО через можливі дії щодо Калінінградської області РФ. Коментуючи заяви міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса про здатність Альянсу завдавати ударів по російських військових об’єктах у регіоні, глава Кремля заявив, що Росія має засоби для жорсткої відповіді.

«У Російської Федерації є всі засоби зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити», — сказав Путін.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у свою чергу заявляв, що його країна зараз не збирається виносити на плебісцит питання про членство в ЄАЕС і що влада прагне зберегти відносини з Москвою.

Останнім часом Кремль почав тиснути економічними та політичними методами на Вірменію, яка взяла курс на зближення з ЄС та США. Москва вже обмежила ввезення та продаж вірменських овочів, мінеральної води, алкоголю, квітів та інших товарів, а також пригрозила Єревану зупинкою газових постачань, якщо той не відмовиться від спроб вийти з-під впливу РФ.

