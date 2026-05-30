В Україні готують жорсткіші правила бронювання: нардеп розкрив подробиці

Під час засідання Кабінету міністрів 30 травня планують винести постанову про зміну низци процесів щодо бронювання.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

З його слів, основні зміни щодо бронювання закладені в проєкті постанови Кабінету міністрів.

Підвищення зарплатної планки

За новими правилами, коефіцієнт підвищать від 2,5 до 3,0. Тобто — щоб працівника можна було забронювати, його зарплата має бути не нижчою за мінімальну, помножену на 3,0. Це також стосується критерію середньої зарплати для визнання підприємства критично важливим. Виняток — — державні й комунальні підприємства. Вони — лишаються на старих умовах.

Водночас існують пільги для підприємств, що розташовані на територіях бойових дій, можливих бойових дій або тимчасово окупованих. Для таких бізнесів також зберігається старий коефіцієнт 2,5.

Обов’язок самим скасовувати «зайве» бронювання

Якщо підприємство перевищило ліміт кількості зарезервованих, то керівник зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати через портал «Дія» заяву про анулювання бронювання.

«Раніше формулювання було м’якше („вживати заходів“), тепер це чіткий обов’язок („подає“, а не „може подати“)», — наголосив депутат.

Окірм того, за новою нормою, якщо критично важлива структурв перевищує встановлені ліміти, то це стає підставою для скасування самого статусу критично важливого.

Облік «сумісників» і тих, хто має іншу відстрочку

Працівники, які мають відстрочку з інших причин (ст. 23 Закону про мобілізацію), а також робітники за сумісництвом на кількох підприємствах, рахуються в загальній кількості військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи.

Жорсткіші вимоги до резидентів «Дія Сіті»

Відтепер недостатньо просто бути резидентом «Дія Сіті». За новими нормами потрібно відповідати вимогам ст. 5 Закону про цифрову економіку, що підтверджується податковими розрахунками за останні 6 місяців.

У Єдиному переліку тепер буде більше інформації про те, яким саме критеріям відповідає підприємство.

Перегляд галузевих і регіональних критеріїв

Органи влади мають переглянути критерії так, щоб вони застосовувались лише до підприємств, які справді критично важливі. Йдеться про те, аби мінімізувати «штучне» бронювання.

Дати набрання чинності

У постанові Кабміну є кілька термінів, що стосуються змін щодо бронювання:

до 10 червня 2026 — перегляд галузевих/регіональних критеріїв;

до 1 липня 2026 — аналіз відповідності підприємств новим критеріям;

до 1 вересня 2026 — перегляд раніше прийнятих рішень; старі рішення про критичну важливість діють не довше ніж до цієї дати;

підвищення коефіцієнта до 3,0 та деякі норми набирають чинності від 1 вересня 2026-го, решта — від дня опублікування.

Бронювання в Україні — що відомо про зміни

Міністр економіки Олексій Соболев наголосив, що бізнесу встановили дедлайн, щоб підтвердити критичність для бронювання працівників. Вони мають пройти цей механізм до 1 вересня.

Народна депутатка Ніна Южаніна наголошує на тому, що отримати бронювання стане складніше, бо уряд хоче прибрати «лазівки». Так, деякі підприємства можуть втратити статус критичних. Протягом трьох місяців усі мають фактично повторно пройти підтвердження критичності. Ці критерії будуть погоджувати з Міноборони та Мінекономіки.

Водночас депутатка Галина Янченко повідомила, що зміниться кількість заброньованих. Новою постановою прибируть схему бронювання одних і тих самих працівників на кількох підприємствах.

