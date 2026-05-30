Донька Дженніфер Лопес Емма стала Оскаром: що відомо про камінг-аут зіркового нащадка

Емма змінила ім’я та ідентифікує себе як хлопця.

Дженніфер Лопес з донькою / © Getty Images

У родині американської акторки Дженніфер Лопес відбулися помітні особисті зміни, які привернули увагу преси.

18-річна Емма, яка народилася у шлюбі співачки з Марком Ентоні, нині використовує ім’я Оскар Муньїз. У соцмережах вона дедалі частіше представляється в чоловічій ідентичності. Також у випускних документах навчального закладу її ім’я вже зазначене відповідно до нового самовизначення. Інсайдери зазначають, що оточення сприймає цю трансформацію як остаточний вибір, повідомляє Daily Mail. Водночас сама сім’я публічно не коментує ситуацію.

Дженніфер Лопес з донькою / © instagram.com/jlo

Зміни не обмежилися лише ім’ям. У публічному просторі помітно оновився стиль підлітка — він став більш маскулінним і стриманим. Нові фото, які з’являються у Мережі, лише підсилюють дискусії навколо його ідентичності. Попри це, родина продовжує підтримувати Оскара, з’являючись разом на важливих подіях.

У родині Дженніфер Лопес та Марка Ентоні неодноразово наголошували на важливості прийняття та підтримки дітей у їхніх виборах. Тому нинішня трансформація стала продовженням цієї позиції.

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло витратила десятки мільйонів доларів на ремонт власного маєтку та показала, який вигляд має будинок.

