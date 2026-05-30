Дмитро Кулеба розкрив курйоз на весіллі: нареченій довелося втручатися в "бійку"

Дмитро Кулеба з дружиною

Реклама

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився подробицями весілля зі Світланою Павелецькою та розповів про несподіваний інцидент, який стався просто під час святкування.

Закохані відмовилися від гучної церемонії та обрали затишне святкування в колі найближчих. Особливий день вони провели разом із дітьми та своїми домашніми улюбленцями. Зранку наречений підготував для коханої зворушливий сюрприз — передав їй особисту записку перед розписом. За словами Кулеби, саме таким вони й уявляли своє весілля.

«У нас учора було ідеальне весілля — таке, як ми хотіли: у колі сім’ї, собак», — поділився зірка в коментарі на власному каналі.

Реклама

Дмитро Кулеба з дружиною та родиною

Втім, без курйозів цього дня не обійшлося. Уже після офіційної частини молодята підняли келихи шампанського, коли раптом увагу гостей привернули чотирилапі учасники свята. Ситуація розгорнулася настільки стрімко, що нареченій довелося на певний час забути про святковий образ.

«Ми сіли, підняли келихи шампанського — тут собаки вирішили з’ясувати між собою стосунки. Світлана у весільній сукні побігла їх рознімати. Вони побігли з’ясовувати стосунки із сусідською собакою. Усе було по-справжньому. Так воно й має бути», — зазначив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба з дружиною

Як згодом додала Світлана Павелецька, конфлікт між тваринами виявився настільки емоційним, що не обійшлося без подряпин і крові. Втім, ця несподівана пригода лише додала весільному дню справжніх, непостановочних емоцій.

Нагадаємо, нещодавно 45-річний Дмитро Кулеба здивував незвичайною церемонією вдома.

Реклама

Новини партнерів