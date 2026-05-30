Дмитрий Кулеба раскрыл курьез на свадьбе: невесте пришлось вмешиваться в "драку"

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился подробностями свадьбы со Светланой Павелецкой и рассказал о неожиданном инциденте, который произошел прямо во время празднования.

Влюбленные отказались от громкой церемонии и выбрали уютное празднование в кругу близких. Особый день они провели вместе с детьми и своими домашними любимцами. Утром жених подготовил для любимой трогательный сюрприз — передал ей личную записку перед росписью. По словам Кулебы, именно такой они и представляли свою свадьбу.

«У нас вчера была идеальная свадьба — такая, как мы хотели: в кругу семьи, собак», — поделился звезда в комментарии на собственном канале.

Впрочем, без курьезов в этот день не обошлось. Уже после официальной части молодожены подняли бокалы шампанского, когда вдруг внимание гостей привлекли четвероногие участники праздника. Ситуация развернулась настолько стремительно, что невесте пришлось на время забыть о праздничном образе.

«Мы сели, подняли бокалы шампанского — тут собаки решили выяснить между собой отношения. Светлана в свадебном платье побежала их разнимать. Они побежали выяснять отношения с соседской собакой. Все было по-настоящему. Так оно и должно быть», — отметил Дмитрий Кулеба.

Как впоследствии добавила Светлана Павелецкая, конфликт между животными оказался настолько эмоциональным, что не обошлось без царапин и крови. Впрочем, это неожиданное приключение лишь добавило свадебному дню настоящих, непостановочных эмоций.

