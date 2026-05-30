РФ может атаковать крупный областной центр на западе: власти сделали срочное предупреждение

Воздушная опасность не исчезает — власти Тернополя предупредили об угрозе ударов по городу.

Елена Капник
Атака РФ.

Атака РФ.

Угроза массированного удара РФ не исчезает. В частности, в ближайшие дни не исключают ударов по западным областям Украины.

Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух.

Чиновник призвал граждан реагировать на воздушные тревоги в течение следующих двух дней.

«К счастью, сегодняшняя ночь прошла тихо для Тернопольщины. Вечерние угрозы были перехвачены и уничтожены украинскими защитниками неба. Однако опасность остается актуальной. Запад Украины, и в частности Тернополь, может стать целью в эти дни», — подчеркнул он.

Угроза массированного удара — что известно

В пятницу, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным спецслужб, Россия готовится нанести новый массированный удар. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Телеграмм-канал Ukraine context сообщил, что вооруженные силы РФ планируют обстрел накануне Дня Киева, поэтому внимательными стоит быть жителям Шевченковского, Голосеевского, Святошинского и Подольского районов столицы. Кроме того, под прицелом и ряд других городов, в частности, Днепр, Белая Церковь, Львов, Староконстантинов и Дубно.

Сегодня советник министра обороны Сергей Стерненко подчеркнул, что РФ может атаковать в течение суток . Этой ночью, как предупреждали, массированных ударов не произошло, но угроза сохраняется.

