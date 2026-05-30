Водіям видають по 20 літрів на руки: у тимчасово окупованому Криму почалася паливна криза

АЗС / © pixabay.com

Реклама

У тимчасово окупованому Криму стрімко загострюється паливна криза: на багатьох заправках повністю зник бензин, а там, де він ще залишився, окупаційна влада запровадила жорсткі обмеження.

Причиною колапсу стали регулярні та успішні удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) та критичних логістичних вузлах загарбників. Через дефіцит на півострові практично перестали продавати А-95 бензин у вільному доступі, передають «Новини.Live».

Так званий «голова Криму» Сергій Аксьонов був змушений запровадити ліміти. Тепер в одні руки відпускають не більше ніж 20 літрів пального на добу.

Реклама

Попри заклики окупаційної адміністрації «не панікувати та не заправлятися про запас», ефект став зворотним — АЗС сколихнули кілометрові черги.

У соцмережах росіяни вже бідкаються, що заїхати на півострів автомобілем ще вдається, а от повернутися назад без пального — «хіба що пішки».

Паралельно з цим логістичні проблеми ворога загострюються і на материковій частині півдня. Так, окупаційна адміністрація захопленої території Запорізької області офіційно закликала водіїв уникати руху ключовою трасою регіону через виявлення там «невідомих мін».

Нагадаємо, у ніч проти 27 травня низка російських міст та тимчасово окупований Крим зазнали атаки українських безпілотників. Повідомляється, що вибухи пролунали у російських Туапсе, Таганрозі та Воронежі, а також в окупованих Сімферополі та Севастополі.

Реклама

Новини партнерів