Орган, о котором почти не говорили десятилетиями, может быть ключом к вашему долголетию

Еще античные греки называли тимус «центром души», а уже в XX веке некоторые ученые, наоборот, считали его почти случайной частью человеческого тела без особого значения. Сегодня же медицина переживает настоящее переосмысление роли этого органа, об этом рассказало издание The Washington Post.

Тимус — небольшой двулопастный орган, спрятанный за грудиной. Именно здесь в детстве формируется наша иммунная система. Однако после пубертата тимус начинает стремительно уменьшаться и превращается в жировую ткань. Именно поэтому десятилетиями считалось, что во взрослом возрасте он уже не имеет большого значения.

Однако новая волна исследований буквально вернула тимус в центр научного внимания.

Ученые вдруг заговорили о тимусе

Последние исследования показывают, что состояние тимуса может быть удивительно точно связано с общим здоровьем человека.

Ученые заметили, что люди со «здоровым» тимусом реже болеют раком легких, у них более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, они лучше реагируют на иммунотерапию рака и вообще имеют более низкий риск преждевременной смерти.

Особый интерес вызвали исследования команды под руководством Хьюго Аэртса. С помощью искусственного интеллекта, исследователи анализировали КТ-сканы тысяч людей и создали специальный «индекс здоровья тимуса». Оказалось, что лучшее состояние этого органа напрямую связано с лучшими показателями здоровья в течение последующих лет жизни.

И хотя ученые пока не могут окончательно сказать, является ли тимус причиной такого эффекта или лишь своеобразным «маркером» общего состояния организма, результаты называют прорывными.

Случайное открытие, которое все изменило

Интересно, что одно из самых громких исследований началось почти случайно. Во время пандемии COVID команда Гарвардского института стволовых клеток решила проанализировать медицинские данные людей, которым во взрослом возрасте удаляли тимус.

Результаты шокировали даже самих ученых. В течение пяти лет после удаления тимуса люди более чем вдвое чаще умирали, вдвое чаще болели раком и чаще сталкивались с аутоиммунными заболеваниями. Исследователи признавались, что они не ожидали увидеть настолько сильное влияние органа, который десятилетиями считался почти «бесполезным».

Как работает тимус

Именно в тимусе «учатся» Т-клетки — ключевые клетки иммунной системы. Недаром буква «Т» в их названии происходит от слова тимус. Ученые сравнивают этот процесс с детским садом и университетом одновременно, ведь клетки растут, учатся распознавать вирусы и «запоминают», что нельзя атаковать собственный организм.

Именно тимус помогает иммунной системе не «сойти с ума» и не начать атаковать здоровые клетки тела — то, что лежит в основе аутоиммунных заболеваний.

Дети, которые рождаются без тимуса, без трансплантации не выживают из-за критических проблем с иммунитетом.

Тимус быстро стареет

Одна из самых больших загадок науки — почему тимус так рано начинает деградировать. Еще в подростковом возрасте он постепенно уменьшается и замещается жировой тканью. И это удивляет исследователей, ведь орган обладает невероятной способностью к регенерации.

В тимусе есть стволовые клетки, подобные тем, которые отвечают за постоянное обновление кожи. Но почему-то этот орган стареет одним из первых в человеческом теле. Именно поэтому сейчас ученые активно ищут способы замедлить старение тимуса, «омолодить» его и стимулировать его восстановление.

Будущее «восстановление» тимуса

Некоторые лаборатории уже работают над выращиванием искусственного человеческого тимуса. В перспективе это может помочь людям после трансплантаций, пациентам с нарушениями иммунитета, онкобольным и людям старшего возраста для лучшей реакции на вакцины.

Особую надежду возлагают именно на лечение онкологии. Иммунотерапия сегодня является одним из самых современных методов лечения рака, но она работает не для всех. И состояние тимуса может быть одним из ключевых факторов, который определяет эффективность такого лечения.

Сегодня тимус из почти забытого органа превращается в одну из самых интригующих тем современной медицины. Исследователи все чаще говорят о том, что старение — это не только морщины или уровень холестерина, но и состояние нашей иммунной системы. И, возможно, именно тимус, тот маленький орган за грудиной, окажется одним из главных ключей к долголетию, сильному иммунитету и здоровому старению.

