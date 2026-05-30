Поставщики газа обновили тарифы: сколько будут платить украинцы с 1 июня

Газоснабжающие компании уже обнародовали свои тарифные планы на июнь 2026 года.

Об этом пишет «Газправда».

Больше всего бытовых потребителей в Украине обслуживает ГК «Нафтогаз Украины». Для них цена останется неизменной — 7,96 гривны за кубометр.

По официальным данным с сайта компании «Нафтогаз», этот тариф будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2027 года.

На сегодня на рынке природного газа для населения работают восемь компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифные планы, а еще четыре имеют как годовые, так и ежемесячные предложения.

Тарифы на газ в июне 2026 года:

ГК «Нафтогаз Украины» — 7,96 грн за кубометр

«Тернопольоблгаз Сбыт» — 7,96 грн за кубометр

«Прикарпат Энерго Трейд» — 7,98 грн за кубометр

«Галнефтегаз» (ОККО Контракт) — 7,99 грн за кубометр

«Львовэнергосбыт» — годовой тариф 8,20 грн за кубометр, а месячный — 28,00 грн за кубометр

YASNO (Киевские энергетические услуги) — годовая и месячная цена составляет 8,46 грн за кубометр

YASNO (Днепровские энергетические услуги) также предлагает одинаковую годовую и месячную цену на уровне 8,46 грн за кубометр

ООО «Ритейл Сервис» (торговая марка «СветГаз») — годовой тариф составляет 9,99 грн за кубометр, а месячный — 28,49 грн за кубометр

В Украине изменили правила перерасчета платежек за тепло и горячую воду во время чрезвычайных ситуаций, в частности, после российских ударов по инфраструктуре.

Также с 1 мая в Украине прекратили действовать определенные тарифные льготы, в частности, для пользователей электроотопления. Хотя базовый тариф на свет, вероятно, останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч, льготная цена 2,64 грн на первые 2000 кВт-ч с завершением отопительного сезона больше не действует.

Тем временем в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» изменились правила расчета за природный газ. Теперь клиентам для оплаты за потребленное голубое топливо можно использовать приложение КУБ.

Эксперты предупреждают, что в Украине может подорожать газ для населения.

