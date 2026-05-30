Выдерживает землетрясения и экстремальную погоду: в Тайване открыли мост-рекордсмен

Мост Даньцзян. Фото: 中華民國總統府

В Тайване начал работать мост Даньцзян, который стал самым длинным в мире одномачтовым вантовым мостом. Новое сооружение длиной 920 метров пересекает устье реки Тамсуй вблизи Тайбэя и соединяет район Бали с городом Новый Тайбэй.

Об этом сообщило издание Metro.

Мост спроектировала архитектурная компания Zaha Hadid Architects. Его главный пролет достигает 450 метров, что позволило превзойти предыдущий мировой рекорд.

Особенностью объекта стала не только его длина. Тайваньское дорожное бюро сообщило, что сооружение создавали с учетом сейсмической активности региона. Остров расположен на границе тектонических плит, поэтому мост рассчитан на землетрясения магнитудой семь баллов и выше.

Для контроля за состоянием конструкции по всему мосту установили систему датчиков. Они непрерывно отслеживают нагрузку на тросы, силу ветра и другие показатели, которые влияют на безопасность сооружения. В случае превышения установленных норм система автоматически отправляет сигнал в центр управления, где могут принять решение об ограничении движения.

Центральным элементом моста стала бетонная мачта высотой 200 метров. Именно она поддерживает основной пролет и обеспечивает устойчивость конструкции во время неблагоприятных погодных условий и сейсмических явлений.

Кроме автомобильного сообщения, на мосту обустроили пешеходные и велосипедные дорожки. Также проект учитывает возможность будущего продолжения через реку сети легкорельсового транспорта Даньхай.

Хотя основную часть строительства завершили еще в октябре прошлого года, перед открытием на объекте продолжались дополнительные работы. Строители укладывали дорожное покрытие, устанавливали освещение, шумозащитные барьеры и другие элементы инфраструктуры.

Идея сооружения моста Даньцзян появилась почти 30 лет назад. Реализация проекта неоднократно переносилась из-за экологических проверок, изменений в проектировании и проблем с проведением тендеров. К активной фазе строительства перешли только в 2019 году, а теперь мост официально открыли для движения транспорта.

