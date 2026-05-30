Школьница сняла преступление на видео: 82-летнего мужчину подозревают в изнасиловании ребенка
Преступление удалось разоблачить после разговора девочки со школьным психологом. Теперь фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
В Винницкой области правоохранители задержали 82-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 10-летней девочки. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщила полиция Винницкой области.
О вероятном преступлении стало известно после разговора школьницы со школьным психологом. Девочка рассказала о пережитом насилии и показала видеозапись. После этого специалист проинформировала мать ребенка, а женщина обратилась в милицию.
«Правоохранители установили, что фигурант — родственник потерпевшей. Он пришел к ней домой, когда родителей не было дома и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. В это время она смогла включить на своем телефоне камеру и сделала видеозапись. Видео изъято», — говорится в сообщении полиции.
Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста, независимо от его добровольного согласия.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи отдела полиции №1 Винницкого районного управления полиции. Процессуальное руководство по делу осуществляет Немировская окружная прокуратура.
