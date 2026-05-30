ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

"Ливерпуль" объявил об увольнении главного тренера

Арне Слот покинул пост наставника мерсисайдцев.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Арне Слот

Арне Слот / © Associated Press

Английский "Ливерпуль" уволил Арне Слота с поста главного тренера.

Об этом сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба.

Отмечается, что клуб уже начал поиск нового наставника. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, фаворитом на замену Слоту является главный тренер "Борнмута" Андони Ираола.

Слот возглавил команду летом 2024 года. За два сезона у руля команды нидерландский специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед.

Вместе с "Ливерпулем" 47-летний коуч выиграл АПЛ в сезоне-2024/25.

В сезоне АПЛ-2025/26 мерсисайдцы финишировали на 5-м месте, повторив худший результат последних 10 сезонов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie