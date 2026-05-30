"Ливерпуль" объявил об увольнении главного тренера
Арне Слот покинул пост наставника мерсисайдцев.
Английский "Ливерпуль" уволил Арне Слота с поста главного тренера.
Об этом сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба.
Отмечается, что клуб уже начал поиск нового наставника. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, фаворитом на замену Слоту является главный тренер "Борнмута" Андони Ираола.
Слот возглавил команду летом 2024 года. За два сезона у руля команды нидерландский специалист провел 113 матчей, одержав 66 побед.
Вместе с "Ливерпулем" 47-летний коуч выиграл АПЛ в сезоне-2024/25.
В сезоне АПЛ-2025/26 мерсисайдцы финишировали на 5-м месте, повторив худший результат последних 10 сезонов.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.