"Ліверпуль" оголосив про звільнення головного тренера
Арне Слот залишив посаду керманича мерсисайдців.
Англійський "Ліверпуль" звільнив Арне Слота з посади головного тренера.
Про це повідомила пресслужба мерсисайдського клубу.
Зазначається, що клуб вже розпочав пошук нового керманича. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, фаворитом на заміну Слоту є головний тренер "Борнмута" Андоні Іраола.
Слот очолив команду влітку 2024 року. За два сезони біля керма команди нідерландський фахівець провів 113 матчів, здобувши 66 перемог.
Разом з "Ліверпулем" 47-річний коуч виграв АПЛ у сезоні-2024/25.
У сезоні АПЛ-2025/26 мерсисайдці фінішували на 5-му місці, повторивши найгірший результат останніх 10 сезонів.
Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.