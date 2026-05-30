"Ліверпуль" оголосив про звільнення головного тренера

Арне Слот залишив посаду керманича мерсисайдців.

Максим Приходько
Арне Слот

Арне Слот / © Associated Press

Англійський "Ліверпуль" звільнив Арне Слота з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба мерсисайдського клубу.

Зазначається, що клуб вже розпочав пошук нового керманича. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, фаворитом на заміну Слоту є головний тренер "Борнмута" Андоні Іраола.

Слот очолив команду влітку 2024 року. За два сезони біля керма команди нідерландський фахівець провів 113 матчів, здобувши 66 перемог.

Разом з "Ліверпулем" 47-річний коуч виграв АПЛ у сезоні-2024/25.

У сезоні АПЛ-2025/26 мерсисайдці фінішували на 5-му місці, повторивши найгірший результат останніх 10 сезонів.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.

