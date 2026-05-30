Женщине ампутировали ногу после того, как она наступила на собачий корм (фото)

39-летняя жительница Шотландии Джейми Стивен рассказала, как обычный бытовой случай превратился в борьбу за жизнь и завершился ампутацией ноги.

Об этом пишет Need To Know.

Женщина, много лет живущая с сахарным диабетом 1 типа, занесла серьезную инфекцию после того, как случайно наступила на кусочек собачьего корма.

Инцидент произошел во время кормления ее бордер-колли по кличке Тед Беар. Один из кусочков корма упал на пол, а Джейми, не заметив этого, наступила на него босой ногой.

Уже через несколько дней ее состояние резко ухудшилось. Нога начала отекать, боль становилась все сильнее, а инфекция стремительно распространялась.

Через пять дней после травмы женщину экстренно госпитализировали с сепсисом. Медики немедленно приступили к борьбе за ее жизнь.

Джейми Стивен / © Jam Press

В течение следующих пяти дней Джейми перенесла три сложных операции, однако врачам не удалось остановить развитие инфекции. В конце концов, хирурги были вынуждены ампутировать ее правую ногу.

"Я не заметила кусочек корма, когда насыпала его в миску", - рассказала Джейми Стивен из села Нью-Питслиго в Абердиншире. Я не замечала этого минуту-две, а потом подняла ногу и увидела, что еда оставила след. Некроз начался почти сразу. На пятый день я позвонила в скорую и меня срочно доставили в больницу. Я ползала на руках и коленях, потому что чувствовала невыносимую боль. Врач сказал, что меня срочно везут в операционную, чтобы очистить ногу от некротических тканей. Я была так испугана, и когда мне сказали, что придется ампутировать ногу, я была разбита горем».

Во время первой операции медики удалили отмершие ткани из подошвы стопы, чтобы определить масштабы повреждения. Во время второй процедуры хирурги рассекли стопу вдоль всей подошвы и обнаружили, что значительная часть нервов уже отмерла.

Женщина признается, что хорошо знала о рисках, которые несет диабет, но никогда не думала, что сама столкнется со столь тяжелыми последствиями.

«Я никогда не хотела, чтобы диабет руководил моей жизнью, поэтому всегда вела очень активный образ жизни. Я каждый день ходила на каноэ, занималась стрельбой из лука, рафтингом, посещала спортзал, занималась кикбоксингом или ходила в походы с собакой, поэтому я знала, что моя жизнь изменится. Операция длилась меньше часа, и когда я очнулась, мне пришлось заставить себя посмотреть на свою ногу».

По словам Джейми, примерно десять лет назад из-за диабетического поражения нервов она начала постепенно терять чувствительность в ногах. Несмотря на это, к инциденту она никогда не сталкивалась со столь серьезными осложнениями.

Кроме физических затруднений, женщине приходилось бороться и с психологическими последствиями болезни.

«Жить с диабетом тяжело. Это отрицательно сказывается на психическом здоровье, и я стала достаточно изолированной. Главными вещами, которые помогали мне держаться, были Тед Беар и активный образ жизни. Я очень люблю свою собаку, она приносит мне столько радости, и я не обвиняю ее в том, что произошло».

Собака Джейми Стивен / © Jam Press

Сахарный диабет 1 типа Джейми был диагностирован еще в семилетнем возрасте. Первые симптомы заметила ее мать.

«Я пила столько воды, что мочилась в постель и не могла это контролировать. Потом врач заметил, что с моего дыхания шел очень сладкий запах, как от грушевых конфет, потому что я производила слишком много сахара».

После диагноза девочке назначили инсулинотерапию и постоянный контроль уровня глюкозы.

«Я знала, что моя жизнь изменится, но не представляла, насколько. Мне назначили инсулин, и мне пришлось проверять уровень сахара в крови четыре раза в день. Для ребенка это было тяжело. Мне приходилось перекусывать «Милки Вэй» в классе, и это заставляло меня чувствовать себя неловко, потому что я знала, что я другая. В детстве я сталкивалась с замечаниями, что я наркоманка, потому что делала себе инъекции инсулина».

В последние 19 месяцев Джейми приспосабливается к жизни после ампутации и пользуется колесным креслом.

Несмотря на пережитое, она говорит, что эта трагедия изменила ее взгляд на жизнь и вдохновила помогать другим людям с диабетом.

Джейми Стивен с собакой / © Jam Press

Сейчас женщина активно рассказывает свою историю, чтобы предупредить других об опасности даже незначительных травм.

«Я хочу привлечь внимание к таким симптомам, как сладкий запах изо рта. Не многие об этом знают. Также есть немало трудностей, с которыми приходится сталкиваться людям с ампутированными конечностями, о которых другие даже не задумываются, например, как трудно подобрать одежду. Но я хочу превратить негатив в позитив. Жизнь с диабетом также может быть очень положительной. Есть вероятность, что я могу потерять зрение, но я говорю себе, что ты никогда не потеряешь зрение, потому что твои воспоминания – это твое зрение. Я ценю то, насколько ценна жизнь и как много она для меня значит. Дело не в материальных вещах и деньгах. Я хочу внести немного позитива в общество. Я стараюсь вести активный образ жизни, выгуливая свою собаку, потому что я заслуживаю жизни, и моя болезнь не определяет меня».

