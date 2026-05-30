Первые в мире человекоподобные работы в зоне боевых действий: что они делают в Украине

Человекоподобный робот. Фото Foundation Future Industries

В то время как долина Кремниева спешит создать человекоподобных роботов, которые могут складывать белье и наливать кофе, по крайней мере один стартап видит совсем другое применение этой технологии: война или другие потенциально опасные и смертельные работы.

Foundation Future Industries — робототехническая компания из Сан-Франциско, связанная с семьей Трампов, разрабатывающая автономных человекоподобных роботов «двойного назначения» как для тяжелой промышленности, так и для военного применения. Ранние версии якобы уже проходят испытания в Украине для потенциального использования в войне против России.

Об этом пишет CNBC.

Основой миссии компании является убеждение, что гуманоидная робототехника должна быть направлена на решение самых больших проблем человечества, а не на домашние дела и обслуживающие роли, рассказал генеральный директор Фонда Санкаэт Патхак.

«Я убежден, что если технология достигает уровня, когда она может заменить работу, опасную для выполнения людьми, и если вы сможете это сделать, это будет самая большая польза, которую вы можете создать из всех применений робототехники», — сказал Патхак.

По информации издания, в начале этого года Foundation Future Industries получила более широкое мировое признание, отправив двух своих роботов Phantom MK-1 в Украину для пилотной демонстрации. Согласно заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий.

Текущие испытания, поддерживаемые правительством США и проводимые с участием украинских чиновников, были сосредоточены на логистике в опасных зонах.

CNBC отмечает, что война Россией уже стала основной испытательной площадкой для робототехники и искусственного интеллекта в боевых условиях. На украинском фронте используются наземные работы для доставки припасов на передовую, а также автономные и оснащенные искусственным интеллектом дроны для точных ударов и разведки.

По словам Патака, испытания МК-1 в Украине уже доказали потенциал работы для осуществления сбора припасов, что часто подвергает солдат опасности.

Санкаэт Патхак, генеральный директор и основатель Foundation, компании, создавшей человекоподобную работу Phantom-01

Но хотя MK-1 помогают продемонстрировать полезность технологии, они далеко не суперсолдаты. Эти работы могут нести только около 20 кг полезного груза, им не хватает водонепроницаемости и времени работы от аккумулятора для развертывания в больших масштабах.

Фонд намерен в этом году прислать в Украину новых и усовершенствованных роботов в виде своего Phantom 2, который, по словам Патака, будет иметь «сверхчеловеческие способности» и вдвое превысит грузоподъемность Phantom 1.

Фонд ожидает, что его испытания в Украине повлияют на будущее сотрудничество с американскими военными. Стартап уже получил правительственные исследовательские контракты на общую сумму 24 миллиона долларов на проведение технико-экономических испытаний в сфере инспекции, логистики и обращения с вооружением в армии, флоте и воздушных силах США.

Министерство обороны Украины отказалось комментировать этот вопрос, а Министерство обороны США не ответило на запрос журналистов.

