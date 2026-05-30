Перші у світі людиноподібні роботи в зоні бойових дій: що вони роблять в Україні
За інформацією ЗМІ, пов’язаний із Трампом стартап відправив гуманоїдних роботів на фронт в Україну.
У той час як Кремнієва долина поспішає створити людиноподібних роботів, які можуть складати білизну та наливати лате, принаймні один стартап бачить зовсім інше застосування цієї технології: війна чи інші потенційно небезпечні та смертельні роботи.
Foundation Future Industries — робототехнічна компанія з Сан-Франциско, пов’язаною з родиною Трампів, яка розробляє автономних людиноподібних роботів «подвійного призначення» як для важкої промисловості, так і для військового застосування. Ранні версії уже нібито проходять випробування в Україні для потенційного використання у війні проти Росії.
Про це пише CNBC.
Основою місії компанії є переконання, що гуманоїдна робототехніка має бути спрямована на вирішення найбільших проблем людства, а не на домашні справи та обслуговуючі ролі, розповів виданню генеральний директор Фонду Санкает Патхак.
«Я переконаний, що якщо технологія досягає рівня, коли вона може замінити роботу, небезпечну для виконання людьми, і якщо ви зможете це зробити, це буде найбільша користь, яку ви можете створити з усіх застосувань робототехніки», — сказав Патхак.
За інформацією видання, на початку цього року Foundation Future Industries отримала ширше світове визнання, відправивши двох своїх роботів Phantom MK-1 в Україну для пілотної демонстрації. Згідно із заявою компанії, це стало першим відомим випадком застосування людиноподібних роботів у зоні бойових дій.
Поточні випробування, що підтримуються урядом США та проводяться за участю українських посадовців, були зосереджені на логістиці в небезпечних зонах.
CNBC зауважує, що війна Росією вже стала основним випробувальним майданчиком для робототехніки та штучного інтелекту в бойових умовах. На українському фронті використовують наземні роботи для доставки припасів на передову, а також автономні та оснащені штучним інтелектом дрони для точних ударів та розвідки.
За словами Патака, випробування МК-1 в Україні вже довели потенціал робота для здійснення збору припасів, що часто наражає солдатів на небезпеку.
Але хоча MK-1 допомагають продемонструвати корисність технології, вони далеко не суперсолдати. Ці роботи можуть нести лише близько 20 кг корисного вантажу, їм бракує водонепроникності та часу роботи від акумулятора для розгортання у великих масштабах.
Фонд має намір цього року надіслати до України нових та вдосконалених роботів у вигляді свого Phantom 2, який, за словами Патака, матиме «надлюдські здібності» та вдвічі перевищить вантажопідйомність Phantom 1.
Фонд очікує, що його випробування в Україні вплинуть на майбутню співпрацю з американськими військовими. Стартап вже отримав урядові дослідницькі контракти на загальну суму 24 мільйони доларів на проведення техніко-економічних випробувань у сфері інспекції, логістики та поводження з озброєнням у армії, флоті та повітряних силах США.
Міністерство оборони України відмовилося коментувати це питання, а Міністерство оборони США не відповіло на запит журналістів.
